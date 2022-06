Gerard Pique con nuova fidanzata allo scoperto a Stoccolma VIDEO

- Advertisement -

Gerard Pique è stato beccato con la nuova fidanzata a Stoccolma. Ha provato a nascondersi ma Salvame ha diffuso video

Gerard Pique ha una nuova fidanzata e sono stati paparazzati insieme. Il calciatore del Barcellona e la sua ex Shakira si sono lasciati dopo oltre 12 anni insieme. Il motivo della separazione tra la cantante colombiana e il giocatore sono non sono stati mai ufficializzati anche se secondo il mondo del gossip spagnolo Shakira ha scoperto che Pique la tradiva con una ragazza ventenne. Il difensore e la sua giovane amante sarebbero stati beccati dall’artista di Chantaje dopo una notte brava in discoteca con l’ausilio di un detective privato.



Le ultime notizie sulla nuova fidanzata di Pique arrivano in esclusiva mondiale dal programma televisivo spagnolo Salvame in onda su Telecinco dal 2019. L’identità della ventenne che avrebbe causato la fine della storia tra il capitano del Barça e Shakira sembra essere nota in Spagna. Secondo i media iberici la nuova fidanzata di Pique è una ragazza immagine che lavora in una nota discoteca di Barcellona ed amica stretta di Puig che li avrebbe presentati.

Salvame è riuscita a immortalare il calciatore del Barcellona e la sua fiamma ventenne in una notte in discoteca durante una vacanza a Stoccolma dopo un evento a cui ha partecipato il capitano blaugrana. L’occasione di un congresso è stata galeotta per permettere alla nuova coppia di uscire allo scoperto ad un festa nella capitale svedese.



Cappuccio nero in testa per lui, capelli biondi sotto un capellino per lei con fisico sportivo è una bellezza mozzafiato. Questo il tentativo di eludere i curiosi da parte di Piqué e della sua nuova fidanzata nel video diffuso in esclusiva da Salvame che lo ha tramesso su Telecinco e di cui vi mostriamo la messa in onda integrale.