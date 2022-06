Wonder trama e cast

- Advertisement -

Wonder è un film drammatico del 2017 diretto Stephen Chbosky, tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, e con Jacob Tremblay protagonista. Ecco trama e cast completo.



È stato un grande successo al botteghino nel 2017, Wonder, film diretto da Stephen Chbosky (Noi siamo infinito) e con un cats di primo piano. All’origine di questa storia toccante c’è il romanzo omonimo scritto nel 2012 da R. J. Palacio, e il risultato economico è stato sorprendente, con quasi 306 milioni di dollari incassati a livello globale.

Wonder: la trama del film

Auggie Pullman è un bambino di 10 anni affetto fin dalla nascita da una evidente deformazione cranio-facciale, che lo fa sempre sentire a disagio quando si trova in mezzo agli altri, a parte che nel giorno di Halloween, quando può mascherarsi liberamente.

La famiglia lo ha tenuto a lungo fuori da scuola, ma ora è arrivato il momento di confrontarsi con altri studenti e coi professori. Per Auggie, avere una vita normale non sarà facile, ma pian piano le cose inizieranno a migliorare, grazie anche alle amicizie.

Wonder: il cast del film

Accanto a due celebri attori di Hollywood come Julia Roberts (Pretty Woman, Notting Hill, Erin Brockovich) e Owen Wilson (Zoolander, I Tenenbaum, Midnight in Paris), il cast di Wonder fa grande affidamento sul suo protagonista, l’astro nascente Jacob Tremblay (Room, Somnia, Doctor Sleep). Ecco l’elenco completo degli interpreti.

JULIA ROBERTS – Isabel Pullman

OWEN WILSON – Nate Pullman

JACOB TREMBLAY – August “Auggie” Pullman

IZABELA VIDOVIC – Olivia “Via” Pullman

MANDY PATINKIN – preside Tushman

DAVEED DIGGS – prof. Browne

SONIA BRAGA – sig.ra Russo

DANIELLE ROSE RUSSELL – Miranda

NADJI JETER – Justin

NOAH JUPE – Jack Will

BRYCE GHEISAR – Julian Albans

MILLIE DAVIS – Summer

ELLE MCKINNON – Charlotte

ALI LIEBERT – sig.ra Petosa

JAMES HUGHES – Henry

TY CONSIGLIO – Amos

KYLE HARRISON BREITKOPF – Miles

CRYSTAL LOWE – Sarah Albans