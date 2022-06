Chi è Marco Maddaloni: la famosissima famiglia

- Advertisement -

Marco Maddaloni: scopriamo chi è il famoso sportivo, spesso protagonista anche in televisione con diversi reality show.

Marco Maddaloni è un famoso sportivo, ha fatto una lunga carriera nel mondo del judo, condivisa insieme alla sua famiglia. Il fratello Pino e la sorella Laura infatti sono anche loro sportivi di altissimo livello, così come suo cognato Clemente Russo. Scopriamo tutto dunque sulla carriera di Marco e sulla sua vita privata.

Chi è Marco Maddaloni: la carriera sportiva

Marco Maddaloni nasce a Napoli il 7 dicembre 1984. La sua è una famiglia di grandi sportivi, suo padre ha una palestra e un centro di judo e lì inizia il suo percorso sportivo, allenandosi insieme al fratello Pino.

A soli 17 anni Marco diventa Campione nella categoria Under ’73 e presto arricchisce la sua carriera con molti successi, tra cui l’oro nel Campionato europeo Junior e la vittoria di ben due campionati europei under 23. Nella sua carriera Marco vince ben 3 bronzi mondiali e un oro, laureandosi anche campione d’europa di Judo nel 2013.

Marco Maddaloni: la carriera in televisione

Oltre alla sua spettacolare carriera sportiva, Marco è diventato un personaggio noto in televisione. Nel 2013, quando vince il campionato europeo di Judo, prende parte insieme a un altro famoso sportivo, Massimiliano Rosolino, a Pechino Express, vincendo il reality. Nel 2019 Marco è nuovamente protagonista in televisione con la partecipazione all’Isola dei famosi, reality show vinto anche in questo caso.

Marco Maddaloni: la vita privata

Nel 2009 Marco conosce Romina Giamminelli, anche lei volto famoso in televisione ed ex concorrente di Pechino Express. I due s’innamorano e si sposano nel 2015. Dal loro matrimonio nascono anche due figli: Giovanni, nel 2016, e Giselle Maria, nel 2018.

La famiglia di Marco è molto nota, oltre al fratello Pino c’è la sorella Laura, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi insieme al marito Clemente Russo, anche lui sportivo di alto livello.