Isola dei famosi: scopriamo chi sono i finalisti di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Finalmente ci siamo: il grande finale di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi sta per andare in onda. Lunedì prossimo andrà in onda la finale del reality show: andiamo a scoprire chi sono i naufraghi che si giocheranno la vittoria di questa sedicesima edizione del programma condotto da Ilary Blasi.

Isola dei famosi 2022: chi sono i finalisti

La semifinale dell’Isola dei famosi ha completato il quadro dei finalisti che si contenderanno la vittoria finale. La penultima puntata dello show ha subito regalato una brutta notizia: Edoardo Tavassi ha dovuto alzare bandiera bianca. Il problema ai legamenti ha impedito al naufrago di tornare in gioco e quindi non sarà tra i finalisti. La puntata inizia quindi a delineare il quadro dei partecipanti all’atto conclusivo: i primi due naufraghi a guadagnare l’accesso alla finale sono Maria Laura e Luca, che ottengono il pass grazie alle prove fisiche e si uniscono a Nicolas Vaporidis, che aveva già guadagnato il pass per la finale.

Poi un televoto flash sancisce il quarto finalista: in nomination vanno Estefania, Mercedesz e Carmen e a spuntarla è quest’ultima, che strappa dunque il quarto pass. Dopo di ché però anche un’altra delle due rimaste può accedere alla finale e a essere scelta dal pubblico è Mercedesz, che scoppia in lacrime alla notizia e diventa dunque la quinta finalista di questa edizione dell’Isola dei famosi. A questi cinque si aggiunge poi Nick, che manda a casa Pamela ed Estefania e si aggiunge al quadro dei finalisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger sono quindi i finalisti della puntata. Al televoto però sono andati Mercedesz, nominata dal gruppo, e Nick, nominato invece dal leader Luca. L’appuntamento va quindi a lunedì 27 giugno con la finalissima dell’Isola dei famosi.