Millie Bobby Brown in Star Wars: l’indiscrezione

Millie Bobby Brown sarebbe in trattative per un ruolo nel franchise di Star Wars: scopriamo tutti i dettagli.

Sull’onda dell’incredibile successo di Stranger Things, che presto porterà a compimento la propria quarta stagione col rilascio delle ultime due puntate, Millie Bobby Brown potrebbe presto figurare in un altro franchise di enorme successo, da cui Stranger Things stesso trae ispirazione a piene mani. Secondo il Mirror l’attrice sarebbe in trattative per un ruolo all’interno dell’universo di Star Wars. Vi sarebbero già stati alcuni incontri in gran segreto. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, quindi non si sa che parte potrebbe rivestire Undici in una galassia lontana lontana, eppure la notizia è esplosa come una bomba e ha diviso i fan sul web.

Millie Bobby Brown in Star Wars: il web si divide

La notizia ha suscitato pareri contrastanti tra i fan della saga stellare. C’è chi ha apprezzato ovviamente la sua esperienza a Stranger Things e il personaggio di Undici ed è curioso di vedere la giovane attrice in un universo dai tono alla fine molto simili a quelli di Star Wars, ma c’è anche chi guarda le altre esperienze di Millie Bobby Brown e alza qualche perplessità.

Eccezion fatta per Stranger Things, infatti, le altre esperienze della giovane attrice sono state spesso contestate e non hanno raccolto grande successo. Il film Netflix Enola Holmes, che l’ha vista protagonista, non ha raccolto il successo sperato, stesso discorso per i due film su King Kong che l’hanno vista nel cast, con un ruolo che nel secondo capitolo è stato fortemente ridimensionato.

Insomma, Millie Bobby Brown è ancora alla ricerca della sua consacrazione fuori da Stranger Things e Star Wars può essere un’ottima occasione. Il web per ora si divide, anche se la notizia è tutta da confermare e al momento si tratta solo di un’indiscrezione. La cosa certa è che si parlerà a lungo della vicenda.