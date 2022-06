Rolling Stones in concerto a Milano: informazioni e scaletta

- Advertisement -

I Rolling Stones sono pronti per essere protagonisti di un super concerto a Milano: scopriamo la scaletta e le informazioni dello show.

È arrivato uno dei concerti più attesi dell’estate: martedì 21 giugno i Rolling Stones saranno protagonisti di un attesissimo concerto allo stadio San Siro di Milano. Una serata magica, probabilmente sarà l’ultima apparizione del gruppo in Italia, anche se in più di un caso il gruppo è stato di fronte alla sua fine artistica per continuare invece il suo cammino. Che sia l’ultima data italiano o meno al momento non importa, ciò che conta è che i Rolling Stones si esibiranno per i circa 60.000 spettatori pronti a vivere una nottata magica.

Rolling Stones: la scaletta del concerto a Milano

Lo show sarà aperto dai Ghost Hounds e dopo di loro toccherà alla storica band, che torna in Italia a cinque anni di distanza dall’ultima volta, quando si è esibita a Lucca nel 2017. Ora la band torna in Italia quindi ed è pronta a infiammare Milano per una nottata decisamente da incorniciare. La scaletta anche promette di essere ricca e di fornire una summa della grande discografia veramente sterminata del gruppo.

Ovviamente non tutte le canzoni di successo della band troveranno spazio nello show considerando che sono davvero i tante le hit della storia della band. Stando però alla scaletta dei precedenti concerti europei dei Rolling Stones, queste dovrebbero essere le canzoni che troveranno spazio nel concerto di Milano:

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Get Off of My Cloud

Tumbling Dice

I Wanna Be Your Man

Out of Time

You Can’t Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Connection

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin’ Jack Flash

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction