Stranger Things 4 Volume 2 trailer ufficiale episodi 8 e 9

- Advertisement -

L’1 luglio usciranno gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 Volume 2. Ecco il trailer ufficiale degli episodi 8 e 9.

I fan attendono con grande ansia la conclusione di Stranger Things 4. Il Volume 2 esce in streaming su Netflix l’1 luglio 2022 alle ore 9.00. Ecco il trailer ufficiale degli episodi 8 e 9, che completano l’arco narrativo più importante dello show, fino a oggi.

Stranger Things 4 Volume 2 trailer

L’inizio della fine ha avuto inizio con Stranger Things 4. Il volume 2 pone la parola fine a questa parte della storia che ci introduce all’ultima stagione dello show Netflix. Il trailer ufficiale è ricco di elementi e spunti per tentare di capire cosa accadrà nelle due puntate che mancano.

Vediamo Brenner parlare con Eleven e dirle che i suoi amici sono ormai condannati. Hawkins non ha speranze e lei dovrebbe guardare al quadro generale. Ha bisogno di allenare la sua mente e diventare più forte per fronteggiare Vecna. Lei però non intende perdere tempo. Non ha alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle la sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)



Il gruppo in lotta a Hawkins si prepara alla battaglia finale. Come già sapevamo grazie a teaser e immagini esclusive proposte online, Nancy è ancora viva. Sopravvive al confronto con Vecna mostrato nel finale dell’episodio 7. Fa parte della spedizione, che vede tutti armati fino ai denti, per quanto possibile. Viene da pensare, però, come il gruppo si dividerà a un certo punto, stando all’abbigliamento di alcuni di loro. Lucas e Max sono vestiti normalmente nel camper mostrato nel trailer. Robin, Eddie e Dustin, invece, indossano dei travestimenti.

Vediamo Nancy in quello che sembra il laboratorio dov’era prigioniera Eleven. Pare plausibile pensare si tratti del Sottosopra, in cui Vecna mostra ciò che preferisce per annidarsi nella mente delle sue vittime. Non è da escludere che, come Max, Nancy riesce a mettere piede nella mente di lui, scovando dei suoi ricordi personali. Sappiamo infatti che quella strage è opera sua. In una scena che promette d’essere epica, vediamo Eddie prepararsi alla battaglia afferrando una chitarra elettrica. Se la musica preferita può fare miracoli contro Vecna, potremmo vederlo all’opera suonando live.

Parte del gruppo è nel Sottosopra, mentre Lucas, Max ed Erica sono nella vecchia casa dei Creel. Qui arriva anche Jason Carver, che si scontra con Lucas. Questi lo prende a pugni e non è chiaro cosa stia accadendo. Una battaglia si svolgerà anche in Russia, nella prigione, con Hopper, Joyce e Murray alle prese con alcune creature del Sottosopra. Proveranno a distruggere tutto e tornare a casa, il che resta la speranza ultima di tutti. Qualcosa però ci lascia pensare come questa stagione richiederà almeno un sacrificio.