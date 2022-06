Tananai in concerto a Bologna: scaletta

- Advertisement -

Tananai riprende il suo tour ed è pronto a esibirsi in Bologna: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Dopo circa due settimane di stop, il tour estivo di Tananai riparte e lo fa da Bologna. L’ultimo show del giovane artista milanese risale al 3 giugno, quando si è esibito a Cremona. Ora Tananai riprende la sua marcia esibendosi all’Oltre Festival di Bologna. A completare la line up della serata ci saranno insieme a lui Will e Missey, la location è quella del parco delle Caserme Rosse e la cornice, come detto, è l’Oltre Festival di Bologna.

Il 2022 per Tananai è un anno magico. Dopo la partecipazione a Sanremo e il successo dei suoi brani, è arrivata anche la hit estiva insieme a Fedez e Mara Sattei. La Dolce Vita è una delle canzoni più ascoltate del momento e promette di esserlo per tutta l’estate. Il brano ha già ottenuto la certificazione di disco d’oro, ha esordito direttamente al primo posto della classifica dei brani più ascoltati e sta facendo ballare l’Italia intera. Promette di continuare a farlo per tutta l’estate e intanto Tananai si gode il suo successo ed è pronto a essere grande protagonista col tour estivo.

Tananai: la scaletta del concerto a Bologna

Martedì 21 maggio dunque Tananai sarà di scena all’Oltre Festival, al parco delle Caserme Rosse di Bologna. Abbiamo conosciuto la scaletta del tour di Tananai nelle recenti tappe, ma ora probabilmente ci sarà anche l’aggiunta de La Dolce Vita, quantomeno per ciò che riguarda la sua parte. Per il resto, questa dovrebbe essere la scaletta del concerto di Tananai a Bologna:

Maleducazione

Volersi male

Ichnusa

Bear Grylls

Calcutta

Giugno

Baby Goddamn

Esagerata

Sesso occasionale

Comincia tu

Seno sinistro

10K Scale

Saturnalia