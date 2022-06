The Killers in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Arriva uno dei concerti più attesi dell’estate: i The Killers saranno protagonisti del concerto a Milano, andiamo a scoprire la possibile scaletta della serata.

L’estate musicale sta entrando nel vivo e a Milano arriva un altro dei concerti più attesi dell’anno. All’Ippodromo Snai-San Siro i The Killers saranno di scena nell’ambito del Music Summer Festival martedì 21 giugno. La band è impegnata nel suo The Imploding the Mirage Tour, in cui porta in giro per il mondo i due ultimi album della propria discografia: Mirage, del 2020, e Pressure Machine del 2021. Un tour dunque che recupera i lavori effettuati dalla band sotto pandemia e che dopo essere iniziato quasi un anno fa in America è giunto in Europa e ora è pronto a infiammare l’Italia. Andiamo a scoprire la scaletta dello show.

The Killers: la scaletta del concerto a Milano

Appuntamento a martedì 21 giugno dunque, quando all’Ippodromo Snai-San Siro di Milano andranno in scena i The Killers. Ci sono ancora dei biglietti disponibili per l’evento, il prezzo è di 46 euro per i tagliandi normali e di 80,50 euro per il Gold Circle. Per conoscere tutti i dettagli sull’acquisto e le informazioni sulle differenze tra le due tipologie di biglietto si può consultare il sito di TicketOne, rivenditore ufficiale dei tagliandi per l’evento.

La scaletta dunque si baserà sugli ultimi due album del gruppo, ma conterà anche i grandi successi del passato. Ecco quella che dovrebbe essere la probabile scaletta dello show:

My Own Soul’s Warning

Enterlude

When You Were Young

Jenny Was a Friend of Mine

Smile Like You Mean It

Shot at the Night

Running Towards a Place

Human

Somebody Told Me

Fire in Bone

Shadowplay

In the Car Outside

For Reasons Unknown

A Dustland Fairytale

The First Time Ever I Saw Your Face

Runaways

Read My Mind

Dying Breed

Caution

All These Things That I’ve Done

Spaceman

Mr. Brightside