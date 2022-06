Cesare Cremonini in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Cesare Cremonini negli stadi continua e fa tappa a Firenze: scopriamo la scaletta del concerto.

Prosegue senza sosta l’avventura tra gli stadi di tutta Italia di Cesare Cremonini. Dopo lo show allo stadio Euganeo di Padova, l’artista bolognese sarà di scena all’Artemio Franchi di Firenze mercoledì 22 giugno per un’altra serata magica. L’apertura dei cancelli è prevista a partire dalle ore 16:30 e si procederà a ingressi scaglionati: prima chi ha i biglietti Prato Gold, poi un’ora dopo ci sarà l’accesso al prato e infine dalle 18:30 tutti gli altri settori. Andiamo dunque a scoprire la scaletta dello show fiorentino di Cremonini.

Cesare Cremonini: la scaletta del concerto a Firenze

Mercoledì 22 giugno è il giorno del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Anche per questa data, come per le precedenti del tour, è in programma l’emozionante duetto virtuale con Lucio Dalla sulle note di Stella di mare. Un omaggio emozionante che è diventato ormai il tratto di riconoscimento di questo tour. L’altro grande momento atteso da tutti i fan è il ritorno in scena di Qualcosa di grande, brano mitico dei Lunapop che Cesare Cremonini non portava in concerto da praticamente venti anni.

Una scaletta molto ricca dunque, che proporrà momenti davvero unici. Largo spazio ai brani dell’ultimo album dell’artista bolognese, La ragazza del futuro, ma ci saranno anche moltissimi successi del passato. Andiamo a scoprire dunque la scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Artemio Franchi di Firenze:

Cercando Camilla

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Logico #1

Grey Goose

Qualcosa di grande

Chimica

Colibrì

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Mondo

Stella di mare

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Ciao

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore