Marco Mengoni in concerto a Roma: scaletta

Il tour di Marco Mengoni fa tappa a Roma con un attesissimo concerto allo stadio Olimpico: scopriamo la scaletta dello show.

Dopo la prima volta allo stadio San Siro di Milano, per Marco Mengoni è il momento di vivere un’altra serata indimenticabile. L’artista si esibirà infatti in un altro degli stadi più importanti d’Italia e delle location più suggestive per la musica italiana: l’Olimpico di Roma. L’apertura delle porte per lo show è prevista per le ore 16:30, col concerto che dovrebbe iniziare alle 20:45. Si prospetta una grande serata per Marco Mengoni, che ricorderà sicuramente a lungo il 22 giugno 2022, la data del grande concerto allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo quindi a scoprire alcuni dettagli in più sullo show e sulla scaletta.

Marco Mengoni: la scaletta del concerto di Roma

Mercoledì 22 giugno Marco Mengoni sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma. L’artista riproporrà la scaletta portata in scena nella data zero del tour a Codroipo e nel precedente concerto allo stadio San Siro di Milano. La grande novità è rappresentata però dalla presenza sul palco di due grandi artisti: Gazzelle e Madame. Insieme ai due, Mengoni si esibirà nei featuring presenti all’interno del suo ultimo album, Materia (Terra), ovvero Il meno possibile e Mi fiderò.

Attesa altissima dunque per lo show, per una serata ricca di emozioni in cui tantissimi fan sono pronti ad accogliere all’Olimpico Marco Mengoni. Ecco, quindi, la scaletta del concerto:

Cambia un uomo

Essere umani

No Stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita