Pearl Jam Imola 2022 biglietti: info prezzi costo

I Pearl Jam tornano in Italia per un attesissimo concerto a Imola: scopriamo le informazioni sui biglietti.

Manca ormai pochissimo al grande ritorno dei Pearl Jam in Italia. La band sarà protagonista nella splendida location dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sabato 25 giugno, per un concerto veramente molto atteso. Da diversi anni il gruppo non veniva ad esibirsi nel nostro paese e ora Eddie Vedder e compagni sono pronti a portare il loro ultimo album, Gigaton, sul palco dell’autodromo di Imola. Andiamo a scoprire tutte le informazioni per ciò che riguarda i biglietti per assistere all’imperdibile show.

Pearl Jam: i biglietti per il concerto di Imola

Come di consueto, tutti i dettagli circa l’acquisto dei tagliandi sono disponibili sul sito di TicketOne, rivenditore ufficiale dei biglietti per il concerto. Ad ogni modo, i ticket per assistere all’esibizione dei Pearl Jam sono già in vendita da tempo, ma è ancora possibile acquistare i biglietti al prezzo di 79,25 euro. SI tratta di posto unico, quindi il biglietto garantisce l’ingresso e poi per ciò che riguarda il posto dipenderà ovviamente dall’orario di arrivo all’autodromo.

Il concerto di sabato dei Pearl Jam era originariamente previsto per il 5 luglio 2020, poi spostato al 26 giugno 2021 e infine riprogrammato per il 25 giugno 2022. I biglietti acquistati in precedenza, che siano per la data del 2020 o per quella del 2021, sono validi ovviamente anche per la nuova data.

Altissima l’attesa dunque per i Pearl Jam, ma l’esibizione della band statunitense non sarà la sola della serata. Ad aprire il concerto infatti ci sarà un altro gruppo statunitense molto amato, ovvero i Pixies, reduci dal nuovo singolo uscito proprio nel 2022 dal titolo There’s a Moon On. Una serata dunque imperdibile, col grande ritorno in Italia dei Pearl Jam e l’esibizione dei Pixies ad arricchire uno show che promette di essere davvero emozionante.