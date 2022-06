Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

I Pinguini Tattici Nucleari arrivano a Roma col loro tour per due attesissimi concerti: scopriamo la scaletta degli show.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari sbarca a Roma con due attesissime date mercoledì 22 giugno e giovedì 23 giugno. Due date completamente sold out, con la band pronta finalmente a esibirsi nella Capitale dopo che i loro concerti sono stati rinviati diverse volte a causa della pandemia. Gli show della band bergamasca saranno aperti da due giovani artisti: mercoledì sarà il turno di Ytam, mentre giovedì sarà il turno di Chiamamifaro, in concerto a Roma già una settimana fa. Toccherà poi all’attesissima esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, pronti a portare sul palco del Pala Lottomatica di Roma tutta la loro carica.

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta dei concerti di Roma

I due concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma sono previsti per mercoledì 22 giugno e giovedì 23 giugno, al Pala Lottomatica. L’orario d’inizio degli show è previsto per le ore 21:00 e la folla attesa è numerosissima, considerando che non è rimasto nemmeno un biglietto disponibile per nessuna delle due date. La band bergamasca porterà in scena una scaletta molto ricca, che spazierà dagli ultimi successi come il nuovissimo singolo Giovani Wannabe a brani più vecchi come possono essere Irene o Tetris. Una scaletta ricca, per due serate promettono di essere memorabili per i fan romani dei Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo Roma, il tour della band bergamasca continuerà con la tappa di Eboli prevista per sabato, prima di tornare verso nord. Andiamo a scoprire dunque quella che sarà la scaletta dei due concerti romani dei Pinguini Tattici Nucleari:

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco