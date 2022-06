Vasco Rossi in concerto a Bari: scaletta

- Advertisement -

Vasco Rossi fa tappa a Bari per la terzultima data del suo incredibile tour: scopriamo la scaletta dello show.

Dopo il concerto di Messina, Vasco Rossi è pronto a vivere il suo secondo concerto al sud. Mercoledì 22 giugno il Komandante sarà di scena allo stadio San Nicola di Bari per la terzultima tappa del suo tour, prima delle date di Ancona e Torino che faranno calare il sipario su questa esperienza di Vasco in giro per l’Italia. È stato sicuramente uno dei tour più importanti dell’estate e promette ancora grandi notti, come quella che i 50.000 fan stanno per vivere a Bari. Scopriamo la scaletta dello show.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto a Bari

Mercoledì 22 giugno dunque Vasco Rossi sarà di scena allo stadio San Nicola di Bari. Uno show atteso a lungo, che ha attirato tantissime persone: circa 50.000 sono gli spettatori previsti allo stadio. La febbre per l’arrivo in Puglia di Vasco Rossi è talmente alta che molte persone hanno sfidato il caldo e si sono messi in fila fuori dallo stadio già un giorno prima dello show, con l’obiettivo di accaparrarsi i posti migliori e godersi lo spettacolo da una prospettiva unica.

Conosciamo bene ormai la scaletta del tour di Vasco, un grande mix tra successi del passato e brani più recenti. È una scaletta molto lunga, quasi 30 canzoni per uno spettacolo unico. Andiamola a scoprire:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara