Brave and Beautiful quando finisce

Brave and Beautiful si avvicina alla sua conclusione: scopriamo quando finisce la soap opera turca.

Uno degli appuntamenti più amati del pomeriggio di Canale 5 è sicuramente quello con la soap opera turca Brave and Beautiful. Le vicende di Cesur e Suhan stanno tenendo incollati allo schermo tantissimi spettatori, che però presto dovranno dire addio alla loro storia. Brave and Beautiful si sta avvicinando alla sua conclusione: scopriamo quando finisce.

Quando finisce Brave and Beautiful

Si fa sempre più vicina la fine di Brave and Beautiful. Come si legge sul sito di Mediaset, l’ultima puntata della serie è prevista per giovedì 30 giugno. A fine mese dunque arriveranno al proprio epilogo le trame della serie, col gran finale pronto ad andare in onda con la grande attesa degli spettatori. Manca una settimana dunque e Brave and Beautiful finirà: scopriamo le anticipazioni sul finale di stagione.

Brave and Beautiful: le anticipazioni sul finale di stagione

Stando alle anticipazioni che arrivano dalla Turchia, dove il finale di stagione si è già consumato, nel finale della soap opera vedremo lo scontro tra Riza e Tahsin, col primo che sequestra Suhan e porta Cesur e Tahsin addirittura a collaborare insieme per il bene di Suhan. Si arriverà dunque allo scontro finale tra Tahsin e Riza, mentre la vita di Suhan e del figlio che porta in grembo risulta appeso a un filo.

Questi dunque i grandi temi del finale di stagione, che promette di essere molto intenso e appassionante per gli spettatori. Siamo arrivati ormai a una settimana dal finale della soap opera turca e l’attesa degli spettatori è alle stelle. La serie si è rivelata un grande successo su Canale 5, confermando la grande presa che hanno sul pubblico le serie televisive turche, ormai grandi protagoniste del palinsesto italiano. Brave and Beautiful sta arrivando alla sua fine: il 30 giugno saluteremo per sempre Cesur e Suhan.