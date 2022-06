Il mistero dell’isola come finisce: trama e cast

- Advertisement -

Il mistero dell’isola è un film thriller del 2018 diretto da Alyn Darnay, con Barbie Castro e Bryan Gross. Ecco la trama, il finale e il cast completo.

Mistero e suspance nel primo pomeriggio di Tv8: va in onda alle 14.05 Il mistero dell’isola, produzione americana del 2018 firmata dalla Concord Films, per la regia di Alyn Darnay (Immunity, Shadow Fighter, Un’ex pericolosa). Scopriamo insieme di cosa parla questa pellicola e quali sono i suoi interpreti.

Il mistero dell’isola: la trama del film

Ashley e suo marito Mike si sono concessi una rilassante vacanza sull’isola di Captiva, nel Golfo del Messico al largo delle coste della Florida: i due sperano che il viaggio possa salvare il loro matrimonio in crisi, dopo i problemi di infedeltà.

Ashley scopre presto che tempo fa sull’isola una donna era scomparsa nel nulla, e incuriosita da questa storia inizia a fare domande in giro. Questa sua piccola indagine, però, suscita lo strano comportamento di Johnny, il giovane affascinante che si occupa della manutenzione dell’albergo in cui risiede la coppia.

Il mistero dell’isola: come finisce il film

È Johnny il responsbaile della scomparsa e dell’omicidio avvenuto in precedenza sull’isola: il giovane ruba anche una cavigliera di Ashley, facendolo ritrovare nello stesso luogo in cui c’è il cadavere della sua prima vittima, così da fare ricadere la colpa sulla turista.

Ashley, però, non si da per vinta, e inizia lei stessa ad andare alla ricerca della verità, a costo di mettere in pericolo la sua stessa vita.

Il mistero dell’isola: il cast del film

Di seguito, ecco il cast completo de Il mistero dell’isola.

BARBIE CASTRO – Ashley

BRIAN GROSS – Mike

MIGUEL FASA – Johnny

JACKIE MOORE – Kelsy

JORDI VILASUSO – Jim Ross

BRIAN PATRICK CLARKE – Gordon

JACY KING – Deena

CAROLE WOOD – Trimani

REBECCA ROSE GOODMAN – Beth

ALEA FIGUEROA – Kylie / Melanie

NAIDA NELSON – Tiffany

CHRISTINA RODRIGUEZ – poliziotta