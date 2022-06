Kendrick Lamar in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Kendrick Lamar arriva a Milano per uno dei concerti più attesi dell’estate: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Grandissima attesa per il ritorno sulle scende di Kendrick Lamar. L’artista è tornato a esibirsi dopo una lunga pausa, dovuta alla pandemia e alla storica vittoria del Pulitzer. Il rapper è tornato in scena a febbraio ed è poi partito alla volta dell’Europa, prima di fare ritorno in America per completare il suo lunghissimo tour. Nella sua avventura europea Kendrick Lamar sbarca anche in Italia, con l’unica data prevista a Milano: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Kendrick Lamar: la scaletta del concerto a Milano

Giovedì 23 giugno dunque il rapper sarà di scena al Milano Summer Festival, all’Ippodromo Snai. Erano 8 anni che il rapper non si esibiva in Italia ed è quindi comprensibile quanto l’attesa per il suo grande ritorno sia alle stelle. Quello di Milano sarà l’ultimo concerto in Europa dell’artista, che poi farà ritorno in America per una lunga serie di concerti, prima di fare ritorno nuovamente in autunno in Europa per molte altre date, anche se nessuna sarà in Italia.

Per ciò che riguarda la scaletta, il rapper non ha fatto alcuno annuncio. Questo a Milano sarà il primo concerto dopo l’uscita, a maggio, dell’album Mr. Morale & the big Steppers. Non sappiamo dunque quale sia la scaletta del concerto, possiamo immaginarla partendo da quella del concerto di Las Vegas di qualche anno fa, cui vanno aggiunte però le canzoni presenti nel nuovo album:

Fuck Your Ethnicity

A.D.H.D.

HiiiPoWeR

Hol’ Up

Chapter Ten

Ronald Reagan Era

Money Trees

Backseat Freestyle

Swimming Pools

Poetic Justice

Bitch, Don’t Kill My Vibe

m.A.A.d. city

King Kunta

i

Alright

Institutionalized

The Blacker the Berry

Dna. Element. Loyalty. Lust. Humble.

Family Ties

Range Brothers

Love.

Sing About Me, I’m Dying of Thirst