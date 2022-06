La Casa di Carta Corea quante puntate e quando esce

- Advertisement -

Quante puntate ci sono de La Casa di Carta Corea? La nuova serie Netflix promette di non far rimpiangere l’originale spagnolo.

Sapete quando va in onda La Casa di Carta Corea? A che ora esce su Netflix? Ecco tutto quello che dovete sapere per non perdervi le nuove puntate della serie thriller della piattaforma streaming, che proverà a reinventare quanto già visto nella versione spagnola originale.

La Casa di Carta Corea trailer

La Casa di Carta Corea quanti episodi

La prima stagione de La Casa di Carta Corea è composta da un totale di dodici episodi. Netflix non ha ancora rilasciato i titoli, rivelati proprio al momento del lancio internazionale. Occorre precisare come non tutte le puntate saranno rilasciate nello stesso giorno. Così come accaduto con il gran finale della versione originale spagnola dello show, si è preferito dividere il tutto in due parti.

La Casa di Carta Corea Seconda Parte uscirà in seguito ma, al momento, non vi sono annunci ufficiali in merito al lancio. Stando a quanto accaduto con altre serie, vedasi Better Call Saul e Stranger Things, viene da pensare che l’attesa sarà almeno di un mese. La prima stagione di questo nuovo show potrebbe concludersi ad agosto.

La Casa di Carta Corea quando esce

A che ora esce La Casa di Carta Corea? Appuntamento fissato per le ore 9.00 del mattino su Netflix. Si tratta dell’orario solito per il lancio delle nuove produzioni da parte della piattaforma streaming. La data d’uscita della serie coreana è venerdì 24 giugno 2022, da cerchiare sul calendario per tutti quelli che hanno amato la versione originale spagnola.