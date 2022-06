Psicologi in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Dopo il grande concerto a Roma, gli Psicologi saranno protagonisti a Milano: scopriamo la scaletta dello show a Milano.

Prosegue il tour degli Psicologi, che ha preso il via da Roma la settimana scorsa. Uno show incredibile, con circa 13.000 persone che hanno accolto calorosamente i due giovani cantanti. Si è trattato del primo grande concerto del duo, che negli ultimi due hanno ha raccolto un successo incredibile e che ora sta finalmente portando i tour le molte canzoni di successo realizzate in questi anni. Mercoledì 23 giugno è la data del concerto al Carroponte di Milano degli Psicologi, con l’inizio del concerto previsto per le ore 21:00. Andiamo a scoprire la scaletta dello show di Milano.

Psicologi: la scaletta del concerto a Milano

Nella data di Roma sono state molte le sorprese. Sul palco, insieme a Drast e Lil Kaneki, sono saliti Tredici Pietro, Ariete e Bresh. Ospiti di rilievo dunque per una serata magica, in cui gli Psicologi hanno dato fondo al loro repertorio, arricchendolo anche con i feat con Tredici Pietro e Bresh: Vestiti d’odio e Alcol e acqua. Difficile che senza i due artisti ospiti queste due canzoni siano riproposte in scaletta, mentre i due featuring con Ariete, Umore e Tatuaggi, probabilmente saranno in scaletta anche senza l’artista romana. Gli Psicologi comunque non hanno detto nulla riguardo gli ospiti al concerto a Milano, possibile dunque che qualche sorpresa ci sarà, ma al momento nulla è certo.

Per il resto, la scaletta dello show offre un perfetto mix tra i brani dell’ultimo album, Trauma, e i successi più datati del duo. Ecco quindi la scaletta del concerto di Roma, che dovrebbe anche essere riproposta a Milano:

Sto bene

Festa

Umore

Stanotte

Futuro

Medicine

Fantasma

Mille Spine

1312

Guerra e pace

Estate 80

Fiori morti

Tutto bene

Spensieratezza

Acido

Autostima

Colore

Alessandra

Tatuaggi

NLFP

Sui muri

Diploma