Guè in concerto a Milano: scaletta

Guè Pequeno sbarca nella sua Milano per la seconda data del suo live tour: andiamo a scoprire la scaletta e le informazioni sul concerto.

Dopo la prima data del tour ad Alghero, Guè sarà protagonista di un attesissimo concerto nella sua Milano, città che lo ha visto consacrarsi sulla scena rap. L’ex membro dei Club Dogo viene dal successo del suo ultimo album, dal titolo Guesus, un grande successo che finalmente l’artista porterà in scena. È alta l’attesa per il concerto milanese del rapper, che si terrà venerdì 24 giugno al Carroponte. I biglietti hanno un prezzo di 34,50 euro e sono in programma molte sorprese. Andiamo a scoprire tutto ciò che si sa sul concerto.

Guè: la scaletta del concerto a Milano

Dopo due anni di assenza dai palchi, Guè torna in una delle location più amate, ovvero la sua Milano. Venerdì 24 giugno il rapper è di scena al Carroponte a Sesto San Giovanni. Si tratta del primo vero e proprio concerto del tour, dopo la data gratuita ad Alghero, e si attende dunque uno show veramente di altissimo livello.

La scaletta del concerto non è stata annunciata, ma senza dubbio ampio spazio verrà dato ai brani contenuti negli ultimi lavori di Guè Pequeno, mai portati in scena perché usciti durante la pandemia. Si tratta dei due album Mr. Fini e Guesus e del mixtape Fastlife 4. Tutti lavori che hanno ottenuto un successo incredibile e che finora Guè può portare in scena. Ai brani contenuti in questi progetti si aggiungeranno senza dubbio anche i successi del passato e, chissà, magari qualche canzone risalente alla sua esperienza con i Club Dogo.

Attesa alle stelle dunque anche per la possibilità di vedere ospiti sul palco. Guè un punto di riferimento della scena milanese e ha realizzato featuring con tantissimi artisti: la speranza dei fan è che qualcuno di questi possa salire sul palco del Carroponte come ospite della serata.