Hula Hoop Carl Brave e Noemi testo e significato canzone

Carl Brave e Noemi tornano a collaborare col nuovo singolo Hula Hoop: scopriamo il testo e il significato del brano.

Dopo lo straordinario successo di Makumba, Carl Brave e Noemi tornano a collaborare, con l’obiettivo di dominare anche quest’estate. I due lo scorso anno hanno fatto ballare milioni di italiani col loro brano, quest’anno ci riproveranno con Hula-Hoop: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Hula Hoop: il significato della canzone di Carl Brave e Noemi

Con il leggero e fresco mood che contraddistingue la musicalità di Carl Brave, viene narrata una storia d’amore estiva, tra quei fatto di casualità e leggerezza che di solito le contraddistinguono.

Hula Hoop: il testo della canzone di Carl Brave e Noemi

Mhm

Eh-eh-eh-eh

Eh-eh-eh-eh-eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Ferragosto (Mhm)

Ti devo beccare ad ogni costo (Pam-pam-pam-pam)

Anche a costo di dormire sulla riva

Sul lettino di telline a Terracina

Ai-ai-ai

Vado giù a buttare l’immondizia

Ti lascio lo stecco di liquirizia

Ma quando ritorno non ti trovo più-ù

Sei via, fuori da qui, è andata così

Sei un numero in rubrica che non chiamerò più

Tu che metti giù, ma se chiami, vengo

A costo di tornare in autostop

In equilibrio dentro a un hula-hoop

E forse oggi è il caso di staccare, ‘ccare, ‘ccare

Prеndi un casco, andiamo al mare, mare, mare

Bеvi il bianco d’estate che non si beve il rosso

La spiaggia di notte sembra il pianeta

Rosso, rosso, rosso, mare mosso

E tu sei la mia boa stretta a te come un boa

Ti saluto, aloha

Ti affacci alla finestra (Ah, ah)

Di ieri non ricordo più

Metti il vestito a destra (Perché)

Ti sta il meglio rosso, ah, ah

Non fare l’appiccicoso (Eh-eh, eh-eh)

Mi fai venire il mal di testa (Eh-eh, eh-eh)

A volte, giuro, sei un lavoro (Eh-eh, eh-eh)

A volte sei un capolavoro, oh, oh

Sparisci e ricompari come un pop up

Che si apre ancora dentro a un sito hard

Ore, giorni, settimane

Un cane in autostrada che

Resta fermo ad aspettare

A costo di tornare in autostop

In equilibrio dentro a un hula-hoop

E forse oggi è il caso di staccare, ‘ccare, ‘ccare

Prendi un casco, andiamo al mare, mare, mare

Bevi il bianco d’estate che non si beve il rosso

La spiaggia di notte sembra il pianeta

Rosso, rosso, rosso, mare mosso

E tu sei la mia boa stretta a te come un boa

Ti saluto, aloha

Aloha

Ah, ah, ah, ah, aloha

Aloha

Sei via, fuori da qui, è andata così

Sei un numero in rubrica che non chiamerò più

Tu che metti giù, ma se chiami, vengo

A costo di tornare in autostop

In equilibrio dentro a un hula-hoop

E forse oggi è il caso di staccare, ‘ccare, ‘ccare

Prendi un casco, andiamo al mare, mare, mare

Bevi il bianco d’estate che non si beve il rosso

La spiaggia di notte sembra il pianeta

Rosso, rosso, rosso, mare mosso

E tu sei la mia boa stretta a te come un boa

Ti saluto, aloha