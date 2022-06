Muse Milano 2022 biglietti: info prezzi costo

- Advertisement -

I Muse arrivano a Milano: andiamo a scoprire tutte le informazioni sul concerto e sui biglietti per assistere allo show.

Tantissima l’attesa per il ritorno dei Muse in Italia. La band sarà protagonista da ottobre di un grande tour che toccherà appena sette città tra Stati Uniti ed Europa e tra queste ci sarà Milano. Chiaro dunque quanto questo concerto è atteso da moltissimi fan, pronti ad accorrere in massa ad ascoltare la band. Il tour partirà da Los Angeles il 4 ottobre e il 26 ottobre farà tappa all’Alcatraz di Milano: scopriamo come si possono acquistare i biglietti.

Muse: come acquistare i biglietti per il concerto di Milano

Sono passati più di venti anni da quando i Muse si sono esibiti all’Alcatraz di Milano. Era il lontano 2001 e ora la band torna in questa intima location. In scena i Muse porteranno senza dubbio il nuovo album, Will of the people, in uscita il 26 agosto e anticipato dai singoli Won’t stand down e Compliance.

I biglietti per assistere al concerto sono andati esauriti in pochissimo tempo. Gran parte dei tagliandi sono andati esauriti in fase di presale, con i pochissimi biglietti rimasti in vendita libera che sono andati immediatamente esauriti non appena questa seconda fase è stata aperta, ovvero venerdì 24 giugno alle ore 10:00. I biglietti avevano un prezzo unico di 92 euro e al momento non risultano disponibili sul sito di TicketOne, sarà comunque possibile provare ad acquistarli su fansale qualora qualcuno dovesse metterli in vendita.

Al momento dunque c’è il tutto esaurito per il concerto dei Muse a Milano, uno degli eventi più attesi dell’autunno che verrà. I Muse saranno di scena all’Alcatraz di Milano il 26 ottobre 2022: un concerto esclusivo in cui la band porterà in giro il suo nuovo album.