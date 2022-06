Peace and Love Francesco Gabbani testo e significato canzone

- Advertisement -

Peace and Love è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: scopriamo il testo e il significato del brano.

Arriva immancabile anche Francesco Gabbani a unirsi alla schiera dei cantanti che hanno sfoderato le hit per quest’estate. Andiamo a scoprire il testo e il significato di Peace and Love.

Peace and Love: il significato della canzone di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani presenta una canzone apertamente pacifista, tema particolarmente attuale, anche se il brano è stato scritto prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Qui Gabbani riprende il progetto del “porgere l’altra guancia” del Cristianesimo e lo cala nel contesto dell’invasione dell’America, riflettendo sul tema dell’aggressività e del conflitto come status sociale.

Peace and Love: il testo della canzone di Francesco Gabbani

Don’t smoke it

I fiori sopra i prati, non fumare

No woman, no cry

La donna d’altri non desiderare

Leitmotiv

Fatti non foste a viver come bruti

Uomini fatti dei

E strafottenti a fare due starnuti

Come stai? Come sto?

Non lo sai, non lo so

Cosa fai? Dove vai?

Non si può

Che tutto l’oro del mondo

Non vale neanche un secondo

Compare all’orizzonte

Nemico comandante

Che spara dritto in fronte

Urlando al “Rock & Roll”

Risponde lo sciamano

Fedele capo indiano

Non vedi che ti amo? (amo, amo)

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Love, love, love, love, love, love, love, love

Ramadan

Non mangio intelligenza artificiale

Nuova libertà

Un po’ è natura, un po’ è stupidità

Moonwalking

È una teoria per allacciar le stringhe

Don’t let’s twist again

Vite clonate dentro alle siringhe

Come stai? Come sto?

Non lo sai, non lo so

Cosa fai? Dove vai?

Non si può

Che tutto l’oro del mondo

Non vale neanche un secondo

Compare all’orizzonte

Nemico comandante

Che spara dritto in fronte

Urlando al “Rock & Roll”

Risponde lo sciamano

Fedele capo indiano

Non vedi che ti amo? (amo, amo)

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

La nebbia agli irti colli

Dato il mortal sospiro

Si sta come d’autunno

Nei prati dell’emiro

Alla fine del mondo

Chi sono non lo so

So solo che ti amo

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Love, love, love

Compare all’orizzonte

Nemico comandante

Che spara dritto in fronte

Urlando al “Rock & Roll”

Risponde lo sciamano

Fedele capo indiano

Non vedi che ti amo?

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Ti canto “Peace & Love”

Love, love, love