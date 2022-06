Psicologi in concerto a Padova: scaletta

- Advertisement -

Gli Psicologi continuano col loro tour dopo l’inizio trionfale tra Roma e Milano: scopriamo la scaletta del concerto a Padova.

È partito letteralmente col botto il primo grande tour degli Psicologi. I due giovani artisti hanno cominciato dalla loro Roma, dove 13.000 persone sono arrivate per cantare a squarciagola le loro canzoni. Una notte magica, di cui poi il duo ha fatto il bis ieri a Milano, con un altro spettacolare show al Carroponte. Due serate incredibili, ricche anche di grandi ospiti da Ariete a Tredici Pietro e Bresh. Ora gli Psicologi continuano la loro marcia col concerto di Padova, dove sono pronti a portare in scena la loro musica e a vivere un’altra grande notte. Kaneki e Drast saranno dunque di scena al Parco della Musica venerdì 24 giugno, l’apertura delle porte è prevista per le ore 19:00, mentre l’inizio del live per le 21:00. Sono ancora disponibili dei biglietti al costo di 30 euro.

Psicologi: la scaletta del concerto a Padova

Appuntamento a venerdì 24 giugno al Parco della Musica di Padova per il terzo concerto del tour degli Psicologi. Abbiamo imparato a conoscere nel dettaglio la scaletta grazie ai due concerti di Roma (dove eravamo presenti) e di Milano e la stessa dovrebbe essere riconfermata anche per Padova. Ampio spazio ovviamente all’ultimo album del duo, Trauma, ma anche ai tanti successi del passato. Dai primi successi come Diploma e Autostima ad altre canzoni che hanno contribuito alla loro ascesa come Guerra e pace e Spensieratezza.

Gli Psicologi continuano il loro tour esibendosi a Padova dunque, ecco la scaletta della serata:

Pagine

Sto bene

Festa

Umore

Stanotte

Futuro

Medicine

Fantasma

Mille Spine

1312

Guerra e pace

Estate 80

Fiori morti

Tutto bene

Spensieratezza

Acido

Autostima

Colore

Alessandra

Tatuaggi

NLFP

Sui muri

Diploma