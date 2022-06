Sotto il sole di Amalfi trailer, trama e cast del film Netflix

- Advertisement -

Sotto il sole di Amalfi: arriva il sequel di Sotto il sole di Riccione, scopriamo trama, cast e trailer del film Netflix.

Dopo il successo di Sotto il sole di Riccione, arriva il sequel ambientato nella costiera amalfitana. Mercoledì 13 luglio su Netflix farà il suo esordio il film diretto da Martina Pastori, con un importante cambio di location. Da Riccione passiamo ad Amalfi, nella splendida cornice della costiera amalfitana: andiamo a scoprire la trama e il cast della pellicola.

Sotto il sole di Amalfi: il trailer del film

Sotto il sole di Amalfi: trama e cast del film

Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio si trovano a vivere un’altra estate insieme, stavolta però nella splendida costiera amalfitana. È passata un’estate e la vita dei protagonisti è cambiata molto. Camilla è tornata dall’anno di studi in Canada e finalmente può rivedere Vincenzo e quest’estate per i due amanti è la prova generale per coronare il sogno di stare insieme e provare la convivenza che tanto desiderano. Insieme a Camilla è però tornata anche una ragazza canadese di nome Nathalie, che si aggiunge alla compagnia. Furio, invece, è sempre lo stesso e non smette di provare a mietere una conquista dopo l’altra.

Sarà un’estate di riflessione anche per Lucio che segue Irene, la madre di Vincenzo, ad Amalfi e qui, complice anche la presenza dell’ex marito della donna Roberto, inizia a interrogarsi sul suo rapporto con la madre di Vincenzo. Nella splendida cornice di Amalfi dunque tutti i protagonisti cercheranno di capire di più su loro stessi e sui loro sentimenti, vivendo un’altra estate ricca di emozioni e di avvenimenti.

Per quanto riguarda il cast, troveremo all’interno del film Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Kyshan Wilson, Nicolas Maupas, Isabella Ferrari e Luca Ward. Appuntamento dunque al 13 luglio per il sequel di Sotto il sole di Riccione.