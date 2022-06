Chi è Riccardo Cocciante origini e canzoni famose

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta delle origini di Riccardo Cocciante e delle canzoni più famose che ha realizzato durante la sua carriera.

Riccardo Cocciante è senza ombra di dubbio uno dei nomi più famosi e amati della storia della musica italiana. Alle spalle ha una carriera molto lunga, contrassegnata da moltissimi successi. Autore di canzoni diventate hit, ma anche di spettacoli di successo, su tutti ovviamente la celebre rielaborazione a teatro del romanzo di Victor Hugo Notre Dame de Paris. Andiamo a ripercorrere dunque la carriera di Cocciante attraverso le sue canzoni più famose e a scoprire le sue peculiari origini.

Riccardo Cocciante: le origini

Riccardo Cocciante è una vera e propria icona della musica italiana, ma non tutti sanno che il cantante non è nato in Italia. Cocciante è infatti venuto al mondo a Saigon, in Vietnam, il 20 febbraio 1946. Suo padre è abruzzese, originario di Rocca di Mezzo in provincia de L’Aquila, mentre sua madre è francese. All’età di undici anni Riccardo è tornato in Italia, andando a vivere a Roma con la famiglia e frequentando il Lycée Chateaubriand.

In Italia dunque Cocciante si forma artisticamente, ma le sue radici francesi da parte di madre rimangono sempre forti, tanto che il cantante possiede la doppia nazionalità.

Riccardo Cocciante: le canzoni più famose

La carriera di Cocciante è lunga e costellata di successi. Inizia a esibirsi in piccoli complessi romani, insieme al suo gruppo, i Nations. Inizia così a farsi notare e ottiene i suoi primi contratti discografici, iniziando a raccogliere i primi successi negli anni ’70. Il primo grande successo del cantante è la canzone Bella senz’anima, rimasta come una delle sue più famose anche negli anni avvenire. Due anni dopo arriva l’altro grande successo della carriera di Riccardo Cocciante: Margherita.

Negli anni ’80 arrivano altri grandi successi come Cervo a primavera e Celeste nostalgia, poi nel 1991 Cocciante vince il Festival di Sanremo grazie alla canzone Se stiamo insieme. Col finire degli anni ’90 arriva poi il grande lavoro che è Notre Dame de Paris, la rielaborazione teatrale del noto romanzo che finisce per diventare il grande capolavoro della carriera di Cocciante.