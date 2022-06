Chi è Shel Shapiro e a quale gruppo apparteneva

- Advertisement -

Shel Shapiro: andiamo a scoprire chi è il cantante e produttore italo-britannico e con quale gruppo suonava.

Una figura di riferimento all’interno del panorama musicale internazionale è sicuramente Shel Shapiro. Nato in Gran Bretagna, ma naturalizzato italiano, Shapiro è stato il volto dei Rokes ed è anche un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire chi è.

Chi è Shel Shapiro

Shel Shapiro nasce a Londra il 16 agosto 1943 da una famiglia ebraica di origini russe. Il suo successo nel mondo della musica arriva grazie al gruppo di cui è il frontman, i Rokes, che debutta in Italia nel 1963 e accompagna Rita Pavone nel suo successo in Gran Bretagna. I Rokes negli anni ’60 ottengono un grande successo in Italia, ma la band nel 1970 si scioglie e Shapiro continua nella sua carriera da solista.

Negli anni l’attività di Shapiro si è differenziata moltissimo: ha continuato a scrivere e incidere musica, ma anche lavorato come arrangiatore, produttore discografico e autore, scrivendo per moltissimi grandi artisti come Ornella Vanoni e Mia Martini. Nel 1977 Shapiro fonda la sua casa discografica, la Spaghetti Records, insieme a Silvio Crippa e Alessandro Colombini. La sua casa ha lanciato diversi talenti come Marco Ferradini e ha collaborato con esponenti di spicco della scena musicale italiana come Rino Gaetano e Gianni Morandi.

Oltre alla musica, Shel Shapiro ha mosso anche i suoi passi nel mondo della recitazione e della televisione. Ha lavorato come attore in diversi fiction e film come Anna e i cinque su Canale 5 e Il giorno + bello ed è apparso numerose volte in programmi televisivi.

Shel Shapiro: la vita privata

La vita privata di Shel Shapiro è stata segnata da una bruttissima tragedia. Nel 1969 il cantautore aveva sposato la modella Maria Lina Carreri, ma la donna nel novembre 1992 si è tolta la vita. Un lutto terribile che chiaramente ha sconvolto la vita dell’artista.

Dopo la morte della sua prima moglie, Shel Shapiro si è risposato con Cristina Rivetti, con cui ha avuto due figli, i gemelli Pietro e Ginevra. La coppia si è poi separata nel 1998.