Pearl Jam in concerto a Imola: scaletta

I Pearl Jam arrivano a Imola per un imperdibile concerto evento: scopriamo la possibile scaletta della serata.

Arriva il momento di uno dei concerti più attesi dell’estate. All’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la band sarà protagonista della sua data italiana sabato 25 giugno 2022. Si tratta di un concerto molto atteso, previsto inizialmente per il 2020 e rinviato col sopraggiungere della pandemia. I Pearl Jam hanno potuto iniziare il proprio tour a maggio, partendo dal Nord America e approdando poi in Europa. La band sta portando in giro il suo nuovo album, Gigaton, che ha ormai due anni di esistenza alle spalle, ma che il gruppo sta riuscendo a portare in tour per la prima volta solo adesso. Gigaton è arrivato a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro della band ed è stato anticipato da singoli come Quick Escape e Superblood Wolfmoon. L’album ha avuto un grandissimo successo e ora è protagonista del grande tour dei Pearl Jam pronto a sbarcare anche in Italia.

Pearl Jam: la scaletta del concerto a Imola

L’attesa è alle stelle per il concerto ed è ancora possibile acquistare alcuni biglietti per assistervi. Lo show dei Pearl Jam sarà anticipato dell’esibizione degli White Reaper, prevista per le 18:15, e poi da quella dei Pixies, che saranno in scena invece alle 19:30. Alle 21:15 sarà invece il turno, finalmente, dei Pearl Jam.

La scaletta della serata sarà ovviamente incentrata su Gigaton, ma ci saranno anche i grandi successi del passato. Basandoci sulle scalette dei concerti precedenti, questa potrebbe essere la lista delle canzoni che presenteranno i Pearl Jam durante il loro concerto di Imola:

Release

Even Flow

Corduroy

Immortality

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Daughter

Given to Fly

Seven O’Clock

Do the Evolution

Animal

Present Tense

In Hiding

Jeremy

Why Go

Crazy Mary

Porch

Smile

Black

Alive