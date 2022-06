Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Eboli: scaletta

- Advertisement -

Dopo i due grandi concerti a Roma, i Pinguini Tattici Nucleari saranno di scena a Eboli: scopriamo la scaletta dello show.

Continua lo straordinario tour dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo le due incredibili date al Pala Lottomatica di Roma, la band si è esibita sul palco dei Tim Summer Hits sempre nella Capitale e ora è pronta a riprendere il proprio tour, esibendosi al Pala Sele di Eboli. Show previsto per sabato 25 giugno, l’orario d’inizio è le 21:00 e lo show sarà anticipato dall’esibizione di un’artista emergente come Cmqmartina. I cancelli apriranno alle ore 19:0, anche se è probabile che la gente inizi a mettersi in coda da ben prima. Un’altra serata di grande musica per i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno potuto finalmente iniziare il loro Dove eravamo rimasti tour dopo i continui rinvii dovuti alla pandemia. Andiamo a scoprire la scaletta della serata.

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta del concerto a Eboli

Sabato 25 giugno dunque è il giorno del concerto al Pala Sele di Eboli dei Pinguini Tattici Nucleari. La band sta portando in scena uno spettacolo ricchissimo, in cui trovano spazio alcuni dei più grandi successi della loro carriera. Da Ridere fino all’ultima Pastello bianco, passando per la hit sanremese Ringo Starr e per l’ultimo singolo Giovani Wannabe. In mezzo tanti altri brani, ma diverse canzoni non hanno trovato spazio nella scaletta del tour e i Pinguini hanno deciso comunque di omaggiarle con un medley incredibile, pronto a far ballare tutti gli spettatori.

Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto a Eboli dei Pinguini Tattici Nucleari:

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco