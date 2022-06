Terra Amara trama, cast e quando inizia su Canale 5

- Advertisement -

Quando inizia Terra Amara su Canale 5. La serie TV turca sta per fare il proprio esordio in Italia. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Mediaset saluta Brave and Beautiful e dà il benvenuto alla serie TV turca Terra Amara. Ecco quando esce su Canale 5, quante puntate sono in tutto e qual è la trama che porterà nei pomeriggi degli italiani.

Terra Amara trama e cast

Terra Amara è una serie TV ambientata in Turchia negli anni Settanta. Al centro della storia vi è la storia d’amore di Zuleyha e Yilmaz. Lui è un giovane e umile, interpretato da Ugur Gunes. Lei è una splendida giovane interpretata da Hilal Altinbilek. La loro è una storia molto tormentata, colma di difficoltà e colpi di scena. Sono costretti a fuggire da Istanbul in seguito a un evento tragico.

I due protagonisti hanno ottenuto grande notorietà grazie al ruolo in questa serie. Il personaggio di Demir Yaman, unico erede della sua famiglia, è interpretato da Murat Unalmis. Si innamora perdutamente di Zuleyha. La madre di Murat, Hunkar, è l’attrice Vahide Percin. Proprietaria della fattoria e ossessionata dall’idea di avere un nuovo erede cui donare le proprie fortune.

Terra Amara quante puntate

Terra Amara è una serie TV turca andata in onda in patria dal 2018 al 2022. Si è conclusa dopo 141 puntate. Le cose andranno diversamente in Italia. Se nella versione originale gli episodi durano in media 150 minuti, su Mediaset saranno proposte puntate da 40-45 minuti.

Prima stagione: 105 puntate

Seconda stagione: 84 puntate

Terza stagione: 117 puntate

Quarta stagione: 114 puntate

Terra Amara quando esce

La nuova serie TV turca andrà in onda su Canale 5 da lunedì 5 luglio alle ore 15.45. La messa in onda è prevista in prima visione assoluta cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. Un nuovo titolo che arricchirà gli spettatori. Possibile anche recuperare tutti gli episodi in streaming su Mediaset Infinity.