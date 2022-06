Una voce per Padre Pio ospiti e cantanti della serata

- Advertisement -

Una voce per Padre Pio: andiamo alla scoperta dei cantanti e degli ospiti della serata dedicata al grande santo.

Appuntamento in prima serata sabato 25 giugno con Una voce per Padre Pio, giunto alla sua XXIII edizione. Lo show, trasmesso in diretta da Pietrelcina, il luogo di nascita del santo, sarà trasmesso da Mara Venier e si avvarrà della presenza di tantissimi ospiti. Cantanti, vip, ma anche molti religiosi, che porteranno sul palco i racconti della vita e delle opere di Padre Pio. La sera ha lo scopo di raccogliere fondi per gli ospedali che si occupano di curare i bambini. La raccolta fondi è aperta da giorni e durerà fino a lunedì 11 luglio. Andiamo dunque a scoprire tutti gli ospiti della serata.

Una voce per Padre Pio: ospiti e cantanti

Ci sono diversi ospiti dunque che allieteranno la serata di Rai 1. Spazio a esponenti del mondo cattolico, dal Monsignor Dario Edoardo Viganò al frate cappuccino Nazario Visciarelli, e anche a quelli del mondo medico, con diversi professori e dottori che saliranno sil palco per portare la testimonianza del lavoro della fondazione benefica.

Tanto spazio poi alla musica, con moltissimi ospiti d’eccezione. Da Al Bano al giovane figlio di Andrea Bocelli, Matteo, recentemente protagonista dello spot della Fiat. Toccherà poi anche ad altri grandi esponenti della storia della musica italiana, da Riccardo Cocciante a Orietta Berti, fino ai Ricchi e Poveri e ai Matia Bazar, che si presentano in una veste completamente rinnovata. Completano il quadro della serata Giuseppe Fiorello, Shel Shapiro e l’Orchestra Suoni del Sud, diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

Una grande serata di musica e di solidarietà dunque, posta sotto la conduzione di una delle figure di spicco della televisione italiana come Mara Venier. L’appuntamento dunque va a sabato 25 giugno, con la diretta in prima serata su Rai 1.