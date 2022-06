Gaetano Curreri canzoni scritte per Vasco Rossi e Lucio Dalla

- Advertisement -

Gaetano Curreri ha scritto canzoni con Vasco Rossi ma anche brani per Lucio Dalla ed altri artisti. Le più famose e quelle che non conosci.

Gateano Curreri è sicuramente uno dei grandi protagonisti della storia della musica italiana. Leader degli Stadio, con cui ha scritto tantissime canzoni di grande successo tra cui Un giorno mi dirai, con cui la band ha vinto il Festival di Sanremo, Curreri ha anche scritto durante la sua lunga carriera molte altre canzoni per grandi artisti come Vasco Rossi e Lucio Dalla. Andiamo alla scoperta di questi brani.

Gaetano Curreri canzoni scritte Vasco Rossi e Lucio Dalla

L’incontro con Vasco Rossi ha letteralmente cambiato la carriera di Gaetano Curreri. Da giovane ha iniziato a lavorare con l’artista modenese e il sodalizio tra i due ha portato alla realizzazione dei primi due album di Vasco: Ma cosa vuoi che sia una canzone nel 1978 e Non siamo mica gli americani del 1979. Entrambi gli album sono stati suonati e arrangiati da Curreri.

Dopo questa avventura con Vasco, Curreri viene scelto per partire in tour con Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Qui conosce Ricky Portera e due anni più tardi nascono gli Stadio e mentre la band conquista il suo successo, Curreri continua la collaborazione con Lucio Dalla, scrivendo diverse canzoni per lui come Noi come voi e Il Duemila.

Non è tutto. Il legame con Vasco Rossi è stato a dir poco florido nel corso degli anni, i due insieme hanno scritto tantissime canzoni tra cui possiamo ricordare: Un senso, Buoni o cattivo e Rewind. Realizzate con Blasco E dimmi che non vuoi morire per Patty Pravo, La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio per Irene Grandi, Vuoto a perdere per Noemi, Cosa ti aspetti da me per Loredana Bertè, Benedetta Passione per Laura Pausini.

Proprio con l’artista romana di Makumba Curreri ha collaborato molto negli ultimi anni, realizzando anche un featuring insieme dal titolo La promessa e duettando diverse volte sia in tour che sul palco del Festival di Sanremo, dove nella serata delle cover ha partecipato anche con Fabrizio Moro.