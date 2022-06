Madame in concerto: scaletta e date tour estivo 2022

- Advertisement -

Dopo il grande tour nei club di questa primavera, Madame parte anche col tour estivo: andiamo a scoprire la possibile scaletta e le date.

Pronta a tornare in scena Madame, che dopo un grande tour che l’ha vista protagonista questa primavera sta per partire con un ricchissimo tour estivo. Domenica 26 giugno la giovane artista si esibisce a Genova, al Goa Boa The Next Day, per la prima tappa del suo tour estivo, che poi proseguirà a Roma e toccherà moltissime location in tutta la penisola. Sono ancora disponibili i biglietti per assistere ai concerti di Madame, tutte le informazioni come al solito sono disponibili sul sito di TicketOne, dove è anche possibile acquistare i tagliandi. Andiamo a scoprire ciò che sappiamo sulla scaletta e le date del tour estivo.

Madame: la scaletta del tour estivo

Non è stata resa nota la scaletta delle canzoni che saranno cantate dalla giovane rapper in queste date estive. Tuttavia, conosciamo quella che è stata la scaletta dei concerti di primavera e i brani presenti potrebbero essere sommariamente gli stessi, con variazioni nell’ordine di esecuzione e con magari qualche cambiamento del caso.

Ecco, dunque, la scaletta dei concerti del precedente tour di Madame:

Istinto

Tu mi hai capito

Baby

Clito

Mami papi

Bamboline boliviane/Vergogna

L’eccezione

Tutti muoiono

Luna

Amiconi

L’anima/17

Il mio amico

Mi fiderò

Sentirmi

Sciccherie

Voce

Marea

Madame: le date del tour estivo

Si parte dunque domenica 26 giugno da Genova, per procedere fino al grande finale del 10 agosto di Alghero. Ecco le date del tour estivo di Madame:

26 giugno Genova, Goa Boa The Next Day

5 luglio Roma, Rock in Roma

13 luglio Jesolo, Suonica Festival

14 luglio Grado, Grado Festival

16 luglio Alba, Collisioni Festival

20 luglio Caserta, Caserta Music Festival

22 luglio Offida, Piazza del Popolo

23 luglio Siena, Fortezza Medicea

28 luglio Roccella Jonica, Roccella Summer Festival

30 luglio Marina di Ginosa, Elephant Park

10 agosto Alghero, Anfiteatro Maria Pia