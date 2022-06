Vasco Rossi in concerto ad Ancona: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Vasco Rossi fa tappa ad Ancona per la penultima data del suo grandioso tour negli stadi: scopriamo la scaletta dello show.

Ormai ci siamo quasi: la fine del tour di Vasco Rossi negli stadi sta per finire. Domenica 26 giugno il Komandante si esibisce allo stadio del Conero di Ancona per la penultima data di questa incredibile tournée. 33.000 persone sono pronte ad accogliere Vasco in questo attesissimo show, il penultimo prima del gran finale previsto a Torino. Già da ieri le prime persone hanno cominciato a mettersi in coda fuori dallo stadio per accaparrarsi dei posti prima fila per il grande ritorno ad Ancona di Vasco 11 anni dopo l’ultima volta. Il concerto avrà inizio per le ore 21:00 e sarà preceduto dall’esibizione della giovane Raffi, come avvenuto a Bari, accompagnata dalla sua band, la XX Energy. L’artista porterà sul palco cinque brani, prima di lasciare la scena al tanto atteso momento di Vasco.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto ad Ancona

Appuntamento dunque a domenica 26 giugno allo stadio del Conero di Ancona con il concerto di Vasco Rossi. Conosciamo ormai bene la scaletta che il Komandante ha scetlo per questo tour, una serie di canzoni che varia dai grandi successi del passato a canzoni più recenti. Un grande mix pronto a fare emozionare gli spettatori che popoleranno lo stadio del Conero, ecco la scaletta del concerto:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara