Alberto Malanchino chi è fidanzata dell’attore

Alla scoperta della vita privata di Alberto Malanchino, l’attore di Doc 2 e voce di Buzz Lightyear nel nuovo film Disney Pixar: chi è la sua fidanzata?

Abbiamo imparato a conoscerlo grazie alla seconda stagione della fiction Rai Doc – Nelle tue mani, andata in onda a inizio 2022, e nella serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti, e adesso sentiremo anche la sua voce nel nuovo film Disney Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz, ispirata al personaggio di Toy Story.

In pochi anni, Alberto Malanchino si è affermato come uno dei nomi emergenti del cinema e della tv in Italia, e più di recente è stato uno dei concorrenti del reality culinario Celebrity Chef con Alessandro Borghese. Ma cosa sappiamo esattamente su di lui?

Chi è Alberto Malanchino

Nato a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, il 16 ottobre 1992, Alberto Malanchino – nome completo Alberto Boubakar Malanchino – è figlio di padre italiano e madre del Burkina Faso. Diplomatosi nel 2016 in recitazione alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, ha lavorato in teatro con registi come Moni Ovadia e Silvio Peroni, per poi passare in televisione (La strada di casa, Crozza nel Paese delle meraviglie, Camera Cafe, Un passo dal cielo, Don Matteo).

Successivamente ha recitato nella serie Netflix Summerime, e prestato la voce a uno dei personaggi del film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Più di recente, come detto, ha lavorato nella serie Rai Doc – Nelle tue mani e in quella di Netflix Guida astrologica per cuori infranti, per poi doppiare in italiano il protagonista di Lightyear – La vera storia di Buzz, recentemente uscito in sala.

Alberto Malanchino: chi è la sua fidanzata

Della vita privata di Alberto Malanchino si sanno davvero pochissime cose, sebbene in questi ultimi anni la sua stella sia in forte ascesa nello star system italiano. Spulciando nel suo profilo Instagram si trovano molte foto della sua carriera, ma nulla che possa darci indizi in merito a chi possa essere la fidanzata dell’attore di Doc 2 e concorrente di Celebrity Chef.