Isola dei Famosi 2022 pronostici vincitore: testa a testa

Siamo arrivati al gran finale dell’Isola dei famosi: scopriamo i pronostici sul vincitore di questa sedicesima edizione.

Finalmente ci siamo: stasera andrà in onda l’ultima puntata della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e finalmente scopriremo il vincitore di questa stagione del reality show condotto da Ilary Blasi. Sono rimasti in sei a giocarsi la vittoria finale: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger e Nick Luciani, con questi ultimi due che sono al televoto e avranno quindi già un primo step da superare. Tra questi naufraghi, scopriamo chi è il favorito secondo i pronostici.

Isola dei famosi 2022: i pronostici sul vincitore

Lunedì 27 giugno è la data del gran finale di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Scopriremo il vincitore, che secondo i pronostici dovrebbe essere Nicolas Vaporidis. L’attore volto di Notte prime degli esami è il grande favorito per aggiudicarsi la vittoria finale e la minaccia più grande per lui, stando ai pronostici, è rappresentata da Carmen Di Pietro, che insegue secondo i favori della vigilia. Si profila un testa a testa tra i due, con Nicolas Vaporidis avvantaggiato, mentre gli altri naufraghi sembrano restare arretrati.

Il possibile outsider potrebbe essere Luca Daffrè, leader dell’ultima puntata, mentre Maria Laura De Vitis sembra avere molte meno chances, considerando che anche lei nell’ultima puntata ha rivelato di non pensare alla vittoria dello show. Più nebulosa la situazione di Mercedesz Henger e di Nick Luciani, che prima devono superare il televoto e poi potranno concorrere per la vittoria finale, ma risultano comunque ampiamente sfavoriti.

Duello tra Nicolas e Carmen dunque per la vittoria di questa sedicesima edizione dello show: i due, sin dall’inizio, si sono affermati come i concorrenti più forti e hanno saputo arrivare fino in fondo. Ora sperano legittimamente di vincere il reality, pronti a superare l’ultimo ostacolo di questa lunga avventura.