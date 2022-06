Only Murders in the Building 2 quando esce e quanti episodi

- Advertisement -

Quando esce Only Murders in the Building 2? Tutto pronto per la seconda stagione dell’acclamata serie gialla.

Lo show con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez è stato uno dei più apprezzati del 2021. Scopriamo quando esce la seconda stagione di Only Murders in the Building e quanti episodi ci attendono.

Il finale andato in onda nel 2021 ha lasciato non pochi dubbi. Una storia esaltante che ora promette di tornare con un caso che riguarda direttamente i tre protagonisti. Charles-Haden Saveg, Oliver Putnam e Mabel Mora dovranno infatti riuscire a dimostrare d’essere innocenti da un’accusa di omicidio. Al tempo stesso si ritroveranno al centro di un podcast rivale, incentrato proprio su di loro.

Only Murders in the Building 2 quando esce e dove vedere

La data d’uscita di Only Murders in the Building 2 è il 28 giugno. In questa giornata saranno disponibili in streaming i primi due episodi, dal titolo Persons of Interest e Framed. Chiunque volesse vedere la seconda stagione della serie potrà farlo collegandosi al proprio account Disney+. Il titolo è infatti proposto in esclusiva. L’app della piattaforma è scaricabile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Only Murders in the Building 2 quanti episodi

Only Murders in the Building 2 ha 10 episodi, così come la prima stagione. Le prime due puntate, come detto, sono disponibili da martedì 28 giugno su Disney+. Si dovrà poi attendere un po’, scoprendo la storia di settimana in settimana. È infatti prevista l’uscita in streaming di un episodio ogni sette giorni. Di seguito vi riportiamo il programma completo d’uscita delle puntate Only Murders in the Building 2:

Episodio 1: 28 giugno

Episodio 2: 28 giugno

Episodio 3: 5 luglio

Episodio 4: 12 luglio

Episodio 5: 19 luglio

Episodio 6: 26 luglio

Episodio 7: 2 agosto

Episodio 8: 9 agosto

Episodio 9: 16 agosto

Episodio 10: 23 agosto