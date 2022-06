Tomas Goldschmidt chi è il marito di Lodovica Comello

- Advertisement -

Chi è Tomas Goldschmidt, il marito dell’attrice e presentatrice italiana Lodovica Comello? Scopriamo qualcosa di più su di lui e sul loro rapporto.

Tutti conosciamo Lodovica Comello, 32enne attrice, cantante e conduttrice italiana: emersa come uno dei personaggi delle serie Disney Violetta, si è poi affermata prima come popostar e poi conducendo programmi di successo come Italia’s Got Talent, fino a concorrere nel reality show culinario Celebruty Chef, condotto da Alessandro Borghese. Molte meno cose sappiamo probabilmente sulla sua vita privata e su suo marito.

Lodovica è infatti sposata dal 1° aprile 2015 con Tomas Goldschmidt, dopo una cerimonia celebrata con rito civile a San Daniele del Friuli, il paese natale dell’attrice e canatnte italiana. Il 31 ottobre 2019 la coppia ha annunciato di aspettare un bambino, che è poi nato il 16 marzo 2020 ed è stato chiamato Teo. Scopriamo qualcosa di più sul marito di Lodovica Comello.

Chi è Tomas Goldschmidt, il marito di Lodovica Comello

Tomas Goldschmidt condivide con la moglie il mestiere nel mondo del cinema e della televisione, anche se invece della recitazione il suo lavoro consiste nella produzione: è infatti a capo della produzione della POL-KA Producciones S.A. I due si sono conosciuti proprio su un set, quello della serie Disney Violetta, nel 2013, dove Lodovica Comello recitava nella parte di Francesca, mentre Tomas era uno dei produttori.

Nato in Argentina il 2 luglio 1984, Tomas Goldschmidt lavora da tempo nella produzione televisiva nel suo Paese natale attraverso la società POL-KA Producciones, una società fondata a Buenos Aires nel 1994 di cui di recente è divenuto uno dei dirigenti principali. La POL-KA è celebre in Argentina per aver prodotto film come Il figlio della sposa di Juan José Campanella (2001) e Maradona – La Mano de Dios di Marco Risi (2007), oltre che ovviamente le serie Violetta e Soy Luna.

Alto 180 cm, ha conosciuto la sua futura moglie proprio mentre produceva Violetta, in cui Lodovica era una delle interpreti, e fin da subito ha mostrato interesse per lei, anche se i due sono stati a lungo amici prima di fidanzarsi e sposarsi. La storia d’amore tra i due è nata, come raccontato dall’attrice a Vanity Fair, quando lui la invitò a un concerto degli Aerosmith: durante il brano I don’t want to miss a thing, i due iniziarono a cantare insieme, abbracciandosi.

“Cosa mi piace di lui? – racconta Comello – È molto organizzato e pragmatico, mentre io vivo nel marasma, sono sempre incasinata, non ho senso pratico. Tomas mi trasmette sicurezza, tranquillità e forza“.