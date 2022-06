Concerto Fedez J Ax Duomo Milano: scaletta Love MI

- Advertisement -

In Piazza Duomo a Milano si tiene l’evento Love MI concerto voluto da Fedez e J Ax e che vede la partecipazione di 22 artisti: info e scaletta Love MI

Love MI è l’evento voluto da Fedez e J Ax per Milano nel segno della solidarietà. Il concerto in Piazza Duomo segna ufficialmente la pace tra i due artisti dopo anni di silenzio e ha lo scopo di raccogliere fondi per TOG – TOGETHER TO GO, Onlus per la riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Con una lunga telefonata di circa 6 ore, come dichiarato dallo stesso Fedez, il marito di Chiara Ferragni e J Ax hanno sancito la loro tanta attesa reunion. Sono infatti trascorsi quattro anni dal concerto a San Siro che chiuse il sodalizio artistico tra i due con un live da record. Successivamente la rottura e ora la riappacificazione all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e della musica.

Scaletta Love MI concerto Duomo Milano Fedez J Ax

Il concerto Love MI a Piazza Duomo vede la partecipazione di 22 artisti che si alterneranno sul palco nella lunga serata che andrà in onda anche su Italia 1. Un evento totalmente gratuito e che sarà presentato da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. La scaletta Love MI vedrà un’alternanza di giovani artisti e talenti già affermati, mentre la chiusura del concerto è affidata ovviamente a Fedez e J Ax che torneranno così sul palco a distanza di quattro anni (1 giugno 2018). Questa la scaletta Love MI:

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

La prima parte del concerto di Fedez e J Ax a Piazza Duomo verrà trasmesso da Mediaset Infinity e vedrà le esibizioni di Caneda, MYDRAMA, Frada, Cara, PAULO e Beba. Successivamente dalle 19 il concerto Love MI sarà trasmesso da Italia 1 e si aprirà con il live di Rosa Chemical. Questa la scaletta e l’ordine di esibizione:

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

La presenza di Tananai e Mara Sattei lascia presagire la possibilità che i due artisti saliranno sul palco con Fedez per cantare La dolce vita, il tormentone dell’estate 2022 che dalla sua uscita guida la classifica dei singoli più venduti e ascoltati in Italia. Sono quasi 14 milioni gli ascolti in streaming su Spotify con il singolo diventato disco d’oro dopo sole due settimane. L’attesa però è tutta per Fedez e J Ax che sul palco porteranno le canzoni più famose del loro sodalizio artistico: da Vorrei ma non posto a Italiana e Senza Pagare.