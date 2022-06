Isola dei Famosi 2022 chi è il vincitore: percentuali

- Advertisement -

Isola dei Famosi 2022 si conclude l’edizione più lunga del reality. Il vincitore ha avuto la meglio in un testa a testa davvero mozzafiato

Dopo 99 giorni si chiude la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Una lunga avventura per i 32 naufraghi che si sono affrontati per 25 puntate con l’obiettivo di conquistare la vittoria finale. L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata ricca di sfide, sorprese e diatribe così come da tradizione. Un ritmo martellante che televoto dopo televoto ha decretato il vincitore di questa edizione. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è stato Nicolas Vaporidis che ha così avuto la meglio sugli altri concorrenti rimasti in gara nell’ultimo atto del reality. I primi due naufraghi a sfidarsi sono stati Nick dei Cugini di Campagna e Mercedesz con quest’ultima che si è salvata grazie al 72% dei voti condannando così il cantante all’eliminazione.

Con l’arrivo di Edoardo Tavassi in studio che ha dovuto abbandonare il reality per un infortunio, si accende la serata. Il fratello di Guendalina attacca subito Mercedesz accusandola di essere falsa. Nel frattempo proprio la figlia di Eva Henger vince la prova del fango e manda al televoto Luca Daffrè attirando le critica di Vladimir Luxuria che l’accusa di strategia perché tutta la settimana ha litigato con Maria Laura e quando è stato il momento non l’ha votata. Mercedesz si è difesa dicendo di volersi sdebitare per averla sempre salvata ma nessuno le crede. Luca Daffrè decide di sfidare Maria Laura al televoto dando il bacio di Giuda. Un gesto che è stato accolto dall’ovazione dello studio e dall’approvazione di Vladimir Luxuria. L’opinionista non ha usato mezzi termini: “Bravo Luca hai sgamato il gioco di Maria Laura e Mercedesz”. Il naufrago ha poi spiegato di aver scelto Maria Laura perché è falsa e incongruente. Inoltre ha sempre detto che tra lui e la vittoria avrebbe preferito la vittoria quindi era giusto sfidarla.

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2022: percentuali

Maria Laura non ha accolto con sportività la nomination e si è detta delusa dall’atteggiamento di Luca come se avesse avuto una pugnalata alle spalle. Non è dello stesso avviso Edoardo Tavassi che dallo studio l’ha accusata di essere stratega e di volersi appoggiare agli altri per emergere. La finale dell’Isola dei Famosi 2022 è proseguita con una sorpresa per Luca Daffrè che ha riabbracciato il padre e una per Maria Laura che ha potuto rivedere la mamma dopo aver raccontato della sua malattia. È stato poi il momento di rivelare le percentuali del televoto flash. A vincere è stato ancora una volta Luca che ha battuto Maria Laura votata dal 74% dei telespettatori.

Sono così rimasti Luca, Carmen, Mercedesz e Nicolas. A vincere la prova è stata Carmen che ha mandato al televoto Luca. Quest’ultimo ha sfidato Mercedesz ma la finale dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto anche il ritorno di Estefania accolta in studio da Ilary Blasi. La modella ha confermato di aver avuto un sentimento per Roger, ma la moglie di Francesco Totti la spiazza parlando del presunto flirt con Edoardo Tavassi. Spalleggiata da Luxuria che ha parlato del feeling tra i due, ha chiesto ad Estefania se questa notizia fosse vera. Sia Edoardo che la modella hanno sviato ogni domanda con battute e risate.

Successivamente la finale dell’Isola dei Famosi 2022 ha decretato un’altra eliminazione. Tra Mercedesz e Luca ad andare avanti è proprio il modello che la spunta nel testa a testa con la figlia di Eva Henger. Le percentuali sono incredibili: Mercedesz 51% Luca 49%. Prima del verdetto però proprio Mercedesz ha ricevuto la sorpresa della mamma che ha deciso di chiederle scusa per il passato facendo commuovere così la naufraga. I tre superstiti Carmen, Nicolas e Luca si sono affrontati per un’ennesima prova che ha visto trionfare ancora una volta Daffrè. La sua affermazione ha condannato al televoto flash proprio Carmen e Nicolas. Proprio questi due hanno ricevuto splendide sorprese: Carmen ha potuto riabbracciare il figlio Alessandro che aveva abbandonato il reality un mese fa, mentre Nicolas ha ricevuto una lettera emozionante di Guendalina e Edoardo Tavassi.

A superare il televoto flash è Nicolas Vaporidis che ottiene il 58% dei voti contro Carmen. L’ultima sfida della finale è quindi tra Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè. A vincere l’Isola dei Famosi 2022 è stato Nicolas Vaporidis che ha conquistato l’87% dei voti, un plebiscito per l’attore grande protagonista del reality fin dal primo giorno.