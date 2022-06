Isola dei Famosi Mercedesz Henger e le scuse di Eva: false?

- Advertisement -

Mercedesz Henger ha ricevuto le scuse da sua madre Eva con cui non si parlava da due anni per litigi passati ieri sera alla finale dell’Isola dei Famosi 2022

Il chiarimento è arrivato durante una sorpresa fatta alla naufraga. Appena torno voglio parlare e chiarire. Non è normale, due anni senza mai parlarci non riesco a rendermi conto come sia possibile. Questa Isola dei Famosi aiuta tanto a riflettere ha detto ieri sera in Palapa Mercedesz sul rapporto con sua madre. Eva Henger ha deciso di scrivere a sua figlia una lettera di scuse con queste parole: Ciao Memi ti sto guardando in questi giorni e mi viene in mente quando eri bambina. Non eri poi così diversa da adesso, eri sempre solare e sorridente, dicevi sempre le cose in faccia. Crescendo abbiamo avuto dei momenti in cui siamo state particolarmente distanti. Questa lontananza mi ha fatto molto male e non vedo l’ora di rivederti, di ricominciare a vivere insieme la nostra vita e di dirti tutto quello che ho nel cuore. Anzi non posso più aspettare…

A quel punto Mercedesz ieri sera alla finale dell’Isola dei Famosi 2022 pensava che sua madre Eva Henger fosse in Honduras ma purtroppo non è stato possibile per l’incidente che avuto l’attrice ungherese che era in collegamento. “Mamma come stai? Sei bellissima” esordisce la bionda naufraga che poi viene rassicurata dalla madre che la ripresa dall’incidente prosegue bene con piccoli miglioramenti ogni giorno nonostante i problemi alla gamba. “Ci ho pensato tanto, siamo cocciute tutte e due, ma ti chiedo scusa Mercedesz. Mi dispiace tantissimo che non ci siamo viste durante tutto questo tempo” poi ha espresso la speranza di superare le divergenze.

Ieri sera alla finale dell’Isola dei Famosi 2022 Mercedesz Henger ha reagito alla scuse di sua madre dicendo di essere molto emozionata perché è la prima volta che al sua mamma si scusa con lei. La naufraga quarta classificata si aspettava un passo verso di lei per fare pace ma non le scuse perché non appartengono al carattere dell’attrice ungherese. Sono spuntati però sul web degli articoli risalenti al 2020 in cui la stessa Mercedesz dice già che Eva le ha chiesto per la prima volta scusa. Dimenticanza o strategia?