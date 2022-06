Rayane Bensetti chi è Mehdi di C’era una volta a Montecarlo

- Advertisement -

Scopriamo tutto su Rayane Bensetti, l’affascinante attore francese che interpreta Mehdi in C’era una volta a Montecarlo: chi è e dove trovarlo su Instagram.

State vedendo C’era una volta a Montecarlo su Rai1 e siete rimasti colpiti dal protagonista Mehdi, che si finge un principe marocchino per inscenare un colpo grosso al casinò? Ecco allora un po’ di informazioni sull’attore che lo interpreta, Rayane Bensetti.

Rayane Bensetti: chi è il protagonista di C’era una volta a Montecarlo

Rayane Bensetti è nato il 9 aprile 1993 a Caluire-et-Cuire, un sobborgo di Lione, e ha iniziato a lavorare nel mondo della spettacolo fin da bambino, partecipando a vari spot pubblicitari: tra il 1997 e il 2001 appare nelle pubblicità francesi di Carrefour, McDonald’s, Berchet, Toys “R” Us e Maxi Toys.

Nonostante in C’era una volta a Montecarlo si spacci per un principe del Marocco, lui è cittadino francese e la sua famiglia non è di origine marocchina, ma bensì algerina.

La sua carriera d’attore in tv è iniziato nel 2008, con alcuni ruoli secondari in film come Il faut sauver Saïd e Mystère à la colo, e da lì ha iniziato ad apparire sempre più di frequente. La sua ascesa si colloca tra il 2013 e il 2016, quando diviene piuttosto noto presso il pubblico francese per la sua partecipazione alla serie comica d’ambientazione scolastica Pep’s, dove interpretava uno degli alunni.

Durante questo periodo ottiene ulteriore fama televisiva in patria partecipando alla quinta edizione di Ballando con le stelle, dove conquista il premio finale danzando in coppia con Denitsa Ikonomova. Suiccessivamente è apparso spesso come ospite in varie programmi tv, pur continuando la sua carriera d’attore sia sul piccolo che sul grande schermo. È inoltre apparso come doppiatore nelle versioni locali di Lego Batman – The Movie (2017), dando la voce a Robin, e Il Re Leone (2019), dove era la voce del protagonista Simba.

Rayane Bensetti vita privata

La prima frequentazione nota dell’attore francese è quella con la ballerina bulgaro-canadese Denitsa Ikonomova, che ha conosciuto nel 2014 a Ballando con le stelle e assieme alla quale ha vinto la quinta edizione del popolare reality. I due sono rimasti insieme fino al 2021, e attualmente l’attore pare essere single.

Rayane Bensetti Instagram

Potete seguire Rayane Bensetti sul suo profilo Instagram ufficiale, dove vanta 1 milione di follower. Tra le foto che posta, si trovano vari momenti della sua carriera ma anche della sua vita quotidiana.