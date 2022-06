Simona Branchetti chi è la conduttrice di Morning News

- Advertisement -

Simona Branchetti: scopriamo chi è la conduttrice che sarà protagonista di Morning News, il nuovo programma del mattino di Canale 5.

Il mattino di Canale 5 ha un nuovo volto: si tratta di quello di Simona Branchetti, alla guida del nuovo programma Morning News, che si occupa di sostituire nel periodo estivo Mattino cinque. Lo show ha come orario d’inizio le 08:45 e si occupa di passare in rassegna le principali informazioni i temi caldi della giornata e andrà in onda dal lunedì al venerdì. Il programma torna dopo l’esperimento riuscito dello scorso anno e sarà guidato da Simona Branchetti, pronta dunque a recitare un ruolo importante nell’informazione per tutta l’estate. Andiamo dunque a scoprire meglio chi è la donna.

Chi è Simona Branchetti

Simona Branchetti nasce a Meldola, in Emilia-Romagna, il 15 agosto 1976. Laureatasi in giurisprudenza all’Università di Bologna, inizia presto a collaborare con alcuni giorni locali, diventando giornalista professionista nel 2005. Mentre porta avanti la sua esperienza sulla carta stampata, la Branchetti esordisce anche in televisione, ponendosi alla guida di alcuni programmi d’intrattenimento su emittenti secondarie e approdando nel 2002 a Stream Tv.

Nel 2003 passa dunque nella redazione di Sky Tg24, dove lavora per quattro anni, conducendo il telegiornale del pomeriggio e realizzando la rubrica di approfondimento meteorologico. Terminata l’esperienza a Sky, la Branchetti passa a Mediaset, dove viene assegnata alla redazione romana del TG5. Qui compie il suo percorso, passando dalla conduzione dell’edizione mattutina del telegiornale a quella delle ore 13:00. Tra i temi di cui si occupa ci sono la cronaca e il benessere. Nel 2021 quindi la Branchetti è alla conduzione di Morning News, impegno pronto a onorare nuovamente quest’estate. In inverno ha condotto Pomeriggio Cinque News, lo spinoff di Pomeriggio 5.

Per ciò che riguarda la sua sfera privata, sappiamo che Simona Branchetti è stata sposata dal 2008 al 2013 con Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo con una lunga esperienza in Rai. I due poi hanno separata e la donna si è risposata con l’avvocato Carlo Longari nel 2017, ma anche questo matrimonio non è andato a buon fine e la coppia si è separata nel 2021.