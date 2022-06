Una boccata d’aria perché solo Aldo Baglio: trama e trailer

- Advertisement -

Una boccata d’aria è il nuovo film di Alessio Lauria con Aldo Baglio di Aldo Giovanni e Giacomo. Trama e trailer della pellicola con protagonista il comico

Esce il 7 luglio Una boccata d’aria film che vede come protagonista Aldo Baglio conosciuto dal grande pubblico perché parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nulla da temere però per i fan dei comici diventati famosi grazie a Mai Dire Gol, nessuna separazione o rottura tra i tre che sono al lavoro per il nuovo film che arriverà a Natale 2022. Aldo Baglio prosegue la sua carriera anche da solista dopo aver partecipato nel 2019 al film Scappo a casa dove ha interpretato il ruolo di protagonista. Questa volta è il personaggio principale di Una Boccata d’Aria diretto da Alessio Lauria e che vede nel cast anche Lucia Ocone, Giovanni Calcagno e Ludovica Martino.

Una boccata d’aria trama

La trama di Una boccata d’aria parla di due fratelli che si contendono l’eredità del padre. Albo Baglio interpreta Salvo, uno dei due fratelli che torna in Sicilia dopo la morte del padre con cui non parlava da anni. L’obiettivo è quello di riuscire a vendere il casale di famiglia perché necessario ad evitare il fallimento della sua pizzeria. Per farlo però deve convincere il fratello Lillo contrario alla decisione che vuole prendere Salvo. Il ritorno in Sicilia diventa così più complicato del previsto con il protagonista interpretato da Aldo Baglio che dovrà fare i conti con il suo passato e le scelte fatte, in particolare un patto fatto da piccoli e che non ha mantenuto. Una commedia agrodolce che parla di rapporti familiari e di riscoperta. Si tratta della seconda pellicola di Aldo Baglio senza Giovanni e Giacomo dopo Scappo di casa.

Aldo Giovanni e Giacomo nuovo film

Intanto Aldo, Giovanni e Giacomo sono al lavoro sulla nuova commedia corale che dovrebbe uscire a Natale 2022. Come annunciato in un post su Instagram, la pellicola sarà diretta da Massimo Venier e dovrebbe chiamarsi Il più bel giorno della nostra vita. Al centro del film l’amicizia di Giacomo e Giovanni padri dei promessi sposi Elio e Caterina. Un legame indissolubile che viene messo a repentaglio dalla presenza di Aldo, nuovo compagno di Margherita ex moglie di Giovanni. Il suo atteggiamento porterà alla luce un malessere nascosto che costringerà tutti ad affrontare la propria vita. Lo stesso Aldo ha parlato del film al Taormina Film Fest dove ha presentato Una boccata d’aria. In un’intervista ha spiegato che si sta divertendo molto e di essere davvero soddisfatto della pellicola che stanno girando in queste settimane.