Complique Rhove testo e significato brano con Ghali e Shiva

Complique di Rhove è il nuovo singolo del rapper di Shekerando in feat con Ghali. Testo e significato della hit pronta ad essere virale su tiktok

Complique è ufficialmente il nuovo singolo di Rhove in feat con Ghali e Shiva. Testo e significato del brano sono stati diffusi dopo la presentazione della papabile sul palco del Love Mi. La canzone è nella tracklist di Provinciale l’ex del rapper orgogliosamente di provincia. Il pezzo arriva dopo lo straordinario successo di Shekerando che da mesi continua a spopolare dalle discoteche alla classifica senza dimenticare gli stream. Prima di entrare nel dettaglio della lyrics di Complique che significa Complicato dal francese, è doveroso sottolineare lo stile del nuovo singolo dell’estate di Rhove.

Il rapper di provincia adora la contaminazione con la trap francese che dopo Shekerando ritroviamo anche nella canzone in feat con Ghali e Shiva. L’obiettivo? Un brano che possa essere virale su Tiktok e capace di volare nella Spotify Viral Chart.

Complique Rhove testo e significato

Il significato di Complique nuovo singolo di Rhove in coppia con Ghali e Shiva non è così difficile da interpretare. Una trap scanzonata e come si evince dal testo ispirata a quanto l’amore possa essere complique, ovvero complicato. A rendere difficile questa relazione che sta sbocciando con la sua tipa, il doversi dividere tra il lavoro, il successo e il sentimento.



Il rapporto di coppia va alimentato ogni giorno come una piantina altrimenti muore, di qui l’angoscia del non sapere come comportarsi e cosa scegliere. Di seguito il testo di Complique di Rhove feat Ghali e Shiva.

Oooh

Je t’aime, je t’aime, je t’aime mama

So che lei è mama de la zone

Non guarda noi quando chiude gli occhi

Perché lei non ne ha bisogno

Je suis, je t’aime nella discoteque

Mama non so chi mi dà forza

Nei quartier spengono la gang

Tu non ti controlli

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, questе strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Queste strade sono

compliquè

Strada dolce casa

compliqué

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliqué

Non ti abituare mai a me

Je t’aime

sto bevendo per dimenticarmi di te

All’inferno l’amore è per i diavoli, eh

Ho un mal di denti a sedici carati, vabbè

Io sorrido, mon frère

Ora dammi un motivo se non è mai tardi

Per dirsi un un ti amo, i contanti

Mi hanno reso cattivo tra i drammi

Fuori da un finestrino

Nato per i sogni e non dirmi

Che morirò per inseguirli

Sei il mio porta fortuna

Darò la mia vita e salverò la tua

Perché

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Je t’aime, queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliqué

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Queste strade sono

compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Non ti abituare mai a me

La fami, i bebè son grandi, in un’ora

La mami, sta bene, suo figlio è un’icona

Da bambini come bimbi, bebè

Quelle strade come si you can

Ora figli di papà senza un’eredità

mai rubato un euro dal borsello di mà

Io non son cambiato mai, cambia tutto non me

Fumo ancora un po’, perché ho ancora problemes

il silenzio sa tutta la verità

trovami mille J finché diventa amam

Non c’è cosa che mi nuoce

Che mi fa soffrire e divertire più di te

L’ho chiesto a Dio più volte, ora non ho più voce

Faccio testa o croce, baby, tra te e la citè

Queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Queste strade sono compliquè

Strada dolce casa

compliquè

È complicata

tra me e te

E ovunque vada

compliquè

Non ti abituare mai a me