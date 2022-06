Luna di miele fatale trama e come finisce senza spoiler

- Advertisement -

Como finisce Luna di miele fatale? Scopriamo il finale di questo film drammatico e giallo con Summer Glau e Chris Carmack.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Luna di miele fatale, pellicola gialla diretta da Paul Shapiro nel 2010. Trasmesso negli USA su Lifetime, vanta un cast sorprendente per quello che generalmente è il calibro degli attori coinvolti. Spazio a Summer Glau, apprezzata in Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Firefly, Arrow e non solo. Al suo fianco Chris Carmack, che tutti ricordano per The O.C., Nashville e Grey’s Anatomy.

Luna di miele fatale trama

I protagonisti di Luna di miele fatale sono Trevor Forrest e Linda Forrest, sposatisi da poco e pronti al viaggio di nozze su una nave da crociera da sogno. Svariate le tappe, tra le quali le isole Hawaii. Lui è un imprenditore del Texas molto affascinante. Ha degli evidenti difetti e non riesce a tenerli a bada neanche durante la luna di miele. Il principale lo porta a flirtare con giovani donne. A ciò si aggiunge il vizio del gioco d’azzardo, che prosegue anche durante quest’esperienza che dovrebbe essere felice.

Di colpo accade qualcosa di incredibilmente sorprendente. Una sera la nave arriva a Tahiti e Linda e Trevor conoscono alcuni passeggeri stranieri. Nel corso dei giorni il rapporto si intensifica, fino a quando iniziano ad assumere droghe insieme. Il giorno dopo, però, la donna scopre che il suo neo marito è scomparso nel nulla.

Luna di miele fatale come finisce

Proviamo a spiegare la parte finale di Luna di miele fatale senza fare spoiler. Il film ha realmente inizio con la sparizione di Trevor. Il capitano della nave sa che a bordo vi è un agente dell’FBI. Si tratta di Gwyn Merced, in vacanza con la propria famiglia. Gli chiede di indagare in maniera discreta, così da capire cosa sia accaduto al passeggero. I tre stranieri vengono messi sotto la lente d’ingrandimento. Sono Luca, Max e Ben, uomini d’affari ungheresi. Trevor aveva giocato d’azzardo con loro e questa storia potrebbe essere più oscura del previsto. I tre, si scoprirà, hanno dei programmi segreti.

Luna di miele fatale storia vera

Luna di miele fatale è ispirato a una storia vera, avvenuta cinque anni prima dell’uscita della pellicola di Paul Shapiro. Era il 5 luglio 2005 e i reali protagonisti i neo sposini Jennifer Hagel e George Allen Smith. Erano a bordo della Royal Caribbean, intenzionati a godere del loro viaggio di nozze tra Turchia e Grecia. Stando ai testimoni, la coppia stava festeggiando e bevendo con alcuni passeggeri russi. Una lunga notte di baldorie per il gruppo. George venne accompagnato in cabina e Jennifer restò in giro per la nave, un po’ brilla. Il giorno dopo non vi era traccia di suo marito. I sospetti ricaddero rapidamente su di lei. Una storia complessa, che ha fatto molto discutere ed è finita in tribunale, dove sono stati raggiunti accordi milionari tra le parti chiamate in causa.