Scherzi a parte ospiti stasera 30 giugno 2022

Scherzi a parte torna con una nuova puntata: gli ospiti e gli scherzi dell’episodio in onda giovedì 30 giugno.

Torna puntuale come ogni giovedì l’appuntamento con Scherzi a parte in replica. Il 30 giugno va in onda, come di consueto su Canale 5, la quarta puntata dell’edizione 2021, che sta andando in replica in queste settimane. Per vedere la nuova stagione del longevo show di Canale 5 bisognerà attendere settembre, quando prenderà il via la sedicesima edizione di Scherzi a parte, con la conduzione ancora di Enrico Papi.

In attesa della nuova stagione, dunque, si scaldano i motori con le repliche delle puntate dello scorso anno. È il turno della quarta: scopriamo tutti gli ospiti che ci saranno e gli scherzi che sono stati organizzati dalla troupe del programma di Canale 5.

Scherzi a parte: gli ospiti e gli scherzi del 30 giugno

Sono moltissimi gli ospiti di questa quarta puntata dello show. Oltre alle vittime, ci saranno come di consueto un aiutante per gli scherzi e la vittima dello scherzo in diretta. Il primo ruolo sarà ricoperto in questa puntata da Elisabetta Gregoraci, dopo che nelle scorse puntate abbiamo visto in questa veste Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. La vittima dello scherzo in diretta di questa quarta puntata è invece il comico romano Maurizio Battista.

Passiamo alle vittime degli scherzi. Il giornalista Nicola Porro si troverà alle prese con la partita di tennis più difficile della sua vita, subendo diversi imprevisti sul campo da gioco. Si passa poi ad Antonio Zequila, che vede elevarsi il suo status da Er mutanda a nobile: grazie alla morte del nonno eredita il titolo nobiliare e diventa un conte, ma questo onore si rivela un pesante onere, perché Zequila si trova ad affrontate diversi imprevisti.

Tra gli ospiti ci sarà anche una delle donne del momento: Paola Di Benedetto, fresca di ufficialità del suo rapporto col rapper Rkomi. La conduttrice televisiva si trova alla guida della prima puntata del programma Baciami Ancora su La5, ma una serie di difficoltà le renderanno molto difficile il compito. Altra vittima della troupe di Scherzi a parte è il pugile Clemente Russo, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il marito di Laura Maddaloni si ritrova alle prese con l’intrusione nella sua abitazione di un gruppo criminale. La rassegna degli ospiti di questa puntata di Scherzi a parte si conclude con Gianluca Fubelli e Andrea Giuliacci.

Scherzi a parte: dove vedere la puntata e i prossimi appuntamenti

La quarta puntata di Scherzi a parte va in onda giovedì 30 giugno in prima serata su Canale 5. Appuntamento alle 21:35 circa con la diretta televisiva, ma la puntata e gli scherzi singoli sono disponibili anche sull’applicazione di Mediaset Infinity e sul sito, con la possibilità dunque di rivedere tutti i contenuti comodamente.

Questa edizione dello show si compone di sei puntate, quindi oltre a quello di giovedì 30 giugno saranno altri due gli appuntamenti in programma, più l’eventuale gran finale che ripropone il meglio dell’edizione. Poi l’appuntamento va a settembre, quando prenderà finalmente il via la sedicesima edizione di Scherzi a parte.