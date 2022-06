Stranger Things 4 volume 2 a che ora esce e durata episodi

Stranger Things 4 torna su Netflix con la seconda attesissima parte del quarto capitolo della saga. A che ora esce e quanto durano gli episodi

Stranger Things 4 con il secondo attesissimo volume esce ad un ora insolita. La parte due della saga è sbarcata su Netflix per stupire. Già dal trailer con Vecna era chiaro, nulla sarà come prima per il finale del quarto appuntamento della serie e a confermarlo anche la critica oltreoceano.

Tranquilli, niente spoiler nel nostro articolo ma solo info utili e tutto quello che c’è da sapere sul capitolo due della serie con David Harbour. Partiamo con l’orario di uscita degli ultimi due episodi: Stranger Things 4 volume due esce alle 9.00 in Italia su Netfkix. Avete capito bene non a mezzanotte del 1 luglio come da prassi ma la mattina alla buon ora. Impostate dunque bene la sveglia per non perdere neanche un minuto per vedere la seconda parte della vostra serie preferita ispirata a “cose strane”.



Due gli episodi dalla durata di un’ora e un quarto circa che mancano e poi potrete sapere come va a finire il quarto capitolo della saga. Sapete perché Stranger Things 4 non esce a mezzanotte ma alle 9.00 del 1 luglio? Semplice perché è l’orario americano e c’è il fuso orario. Non possiamo non ricordare che nel settimo episodio di Stranger Things 4 è stata scoperta l’identità del mostro Vecna. È 001, ovvero Henry, il figlio di Víctor Creel utilizzato dal dottor Brenner per i suoi esperimenti. È stato Henry reo della strage del laboratorio e lanciato da Undici nel Sottosopra si è trasformato in Vecna.