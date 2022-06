Tim Summer Hits 2022 Roma cantanti in scaletta 30 giugno

Tim Summer Hits 2022 fa tappa a Roma. Si può seguire stasera in tv su Rai 2 tra ospiti e scaletta d’eccezione

Su Rai 2 l’attesissimo appuntamento con il Tim Summer Hits, evento che si articola in diverse serate e vedrà avvicendarsi sul palco alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale del momento. Tantissimi gli ospiti previsti già per puntata da Roma, in onda giovedì 30 giugno su Rai 2. Una scaletta ricca di artisti e di canzoni, con i due conduttori d’eccezione Andrea Delogu e Stefano De Martino che presentano la serata dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma.

Tim Summer Hits 2022 Roma: ospiti e scaletta 30 giugno

Al Summer Hits 2022 da Roma il 30 giugno Si parte col botto, con una scaletta ricca di grandissimi artisti. Sul palco allestito nel cuore della Capitale si avvicenderanno ospiti importanti, da Biagio Antonacci e Alessandra Amoroso, fino a Elisa, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. Ascolteremo molte delle hit che stanno dominando le rotazioni radiofoniche e le classifiche del momento, dal nuovo singolo di Carl Brave e Noemi, Hula-Hoop, alla collaborazione tra Fabri Fibra e Maurizio Carucci in Stelle.

Questa è la lista completa degli ospiti in scaletta della prima puntata dei Tim Summer Hits:

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Carl Brave e Noemi

Elisa

Elodie

Fabri Fibra e Maurizio Carucci

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Irama

Luigi Strangis

Madame

Marco Mengoni

Marracash

Michael Bublé

Pinguini Tattici Nucleari

Tananai

Tommaso Paradiso

Umberto Tozzi.

Tim Summer Hits: il programma e dove vedere le puntate

Ricordiamo che le puntate dei Tim Summer Hits sono registrate. Sono tre le location che fanno da sfondo all’evento: Roma, Trieste e Rimini. Per quanto riguarda la Capitale, sono state tre le serate in cui sono andate in scena le registrazioni: 23, 24 e 25 giugno, da Piazza del Popolo. I Tim Summer Hits hanno poi fatto tappa a Trieste, per la precisione a Portopiccolo, registrando il 28 e il 29 giugno. Infine, l’ultima tappa è prevista a Piazza Federico Fellini a Rimini, con le registrazioni che devono ancora andare in scena.

Per ciò che riguarda la trasmissione televisiva, la prima puntata va in onda dunque giovedì 30 giugno, su Rai 2. Lo show vede la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu e verrà trasmesso anche in diretta radio su Rai Radio 2 e Radio Italia, entrambe partner dell’evento. Chiaramente, la visione dei Tim Summer Hits sarà disponibile anche in streaming, tramite l’applicazione di Rai Play. Infine, l’evento sarà riproposto anche in differita su Radio Italia Tv, con due appuntamenti previsti il venerdì sera alle 21:00 e il sabato mattina alle ore 9:00.

I cantanti delle prossime puntate

Scaletta ricchissima per questo primo appuntamento, ma è solo l’inizio. Con le prossime puntate il programma dei Tim Summer Hits si arricchirà di tantissimi altri ospiti. Sui palchi di Trieste e Rimini si esibiranno molti altri cantanti, da Dargen D’Amico a Coez, passando per il grande trio protagonista di questa estate: Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Diversi anche gli ospiti internazionali che si avvicenderanno: ci sarà ora Michael Bublé, ma seguiranno anche altri protagonisti come Bob Sinclair e Mika. L’estate con i Tim Summer Hits è appena iniziata, la musica sarà grande protagonista delle prossime settimane.