Elisa Esposito chi è la ragazza del corsivo di Tik Tok

Elisa Esposito chi è la giovane tiktoker che ha lanciato la tendenza di parlare in corsivo e che sulla piattaforma tiene lezioni per fare pratica con questo linguaggio.

Parlare in corsivo è la grande tendenza che ha spopolato negli ultimi tempi su TikTok. Una pratica divenuta virale grazie a Elisa Esposito, la giovane tiktoker che tiene lezioni di corsivo sulla piattaforma e che con le sue traduzioni ironiche è anche arrivata in televisione, leggendo in corsivo su La7 il famoso discorso di Giorgia Meloni in Spagna.

Il significato di parlare in corsivo ve lo abbiamo già spiegato, ora cerchiamo di conoscere meglio la ragazza che ha lanciato questa tendenza ormai molto diffusa tra i giovani e non solo. Scopriamo quindi chi è Elisa Esposito, la ragazza del corsivo di Tik Tok.

Elisa Esposito chi è la prof di corsivo

Elisa Esposito a 20 anni di età è una delle più celebri esponenti della generazione Z, uno dei volti italiani più noti di TikTok. La prof di corsivo è nata il 24 luglio del 2002 a Milano e il suo successo è stato molto recente e repentino, tanto che non sappiamo moltissimo della sua vita prima della notorietà arrivata grazie a Tik Tok. Prima di spopolare sulla rete, Elisa ha frequentato la scuola per diventare estetista, per il resto sul suo passato non sono disponibili molti dettagli. Discorso simile per la vita privata: sappiamo che ha un fidanzato, che appare di frequente nei suoi video, ma di lui non conosciamo praticamente nulla, nemmeno il nome.

Si possono conoscere alcuni dettagli in più su Elisa Esposito seguendola sui canali social. La giovane prof ha ovviamente il profilo su Tik Tok, che è quello che ha fatto la sua fortuna, e su Instagram, ma ha anche un profilo su OnlyFans, dove la ragazza può costruire un rapporto più stretto con i fan, come ha rivelato lei stessa in un’intervista a FQ Magazine.

Per ciò che infine riguarda il suo personaggio, Elisa ha più volte sottolineato come il corsivo non sia il suo vero modo di parlare, ma solo un linguaggio ironico, che non va appreso e imitato nella vita quotidiana. Con questa intuizione ha avuto successo e la speranza di Elisa Esposito è che la sua notorietà possa non fermarsi al mondo dei social, ma possa diffondersi anche in televisione, magari con la partecipazione a qualche reality show.